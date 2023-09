Fahrradfahrerin übersieht ziviles Polizeiauto mit Blaulicht: 38-Jährige bei Unfall in München leicht verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Teilen

Eine Fahrradfahrerin hat in München trotz Blaulicht und Sirene eine zivile Streife der Polizei übersehen. (Symbolbild) © dpa/Patrick Seeger

In München ist eine 38-jährige Fahrradfahrerin mit einem zivilen Polizeiauto zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

München ‒ Eine Fahrradfahrerin hat in München trotz Blaulicht und Sirene eine zivile Streife der Polizei übersehen. Es kam zu einem Unfall. Die 38-Jährige war am Montag, gegen 9:15 auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Pfeuferstraße unterwegs.

Im Bereich der Kreuzung mit der Lindwurmstraße standen mehrere Fahrzeuge der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinker. Grund dafür war ein Einsatz wegen einer Bedrohungssituation. Diese hatte sich laut Polizei nicht bestätigt.

Fahrradfahrerin übersieht ziviles Polizeiauto mit Blaulicht: 38-Jährige ins Krankenhaus gebracht

Als die Ampel für die Radlerin auf grün sprang, fuhr sie zwischen den stehenden Polizeiautos hindurch auf die Straße. Dabei übersah sie eine zivile Streife, die mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene unterwegs war.

Die 38-Jährige prallte mit dem Vorderrad gegen das vorbeifahrende Auto und viel auf die Fahrbahn. Wie die Polizei berichtet, wurde sie dabei leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Sowohl das Fahrrad als auch das Polizeifahrzeug wurden leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.