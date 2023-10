Frau randaliert am Hauptbahnhof München und greift Polizisten an ‒ zwei Beamte leicht verletzt

Von: Sebastian Fuchs

Eine am Münchner Hauptbahnhof randalierende Frau hat am Montag Polizisten angegriffen und leicht verletzt. (Symbolbild) © Bundespolizei

Eine 30-Jährige hat am Montag am Münchner Hauptbahnhof randaliert. Als die Polizei die Personalien der Frau aufnehmen wollte griff sie die Beamten an.

München ‒ Am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr wurde die Bundespolizei wegen einer am Münchner Hauptbahnhof randalierenden Frau alarmiert. Die 30-Jährige hielt sich demnach in der Bahnhofsmission am Gleis 11 auf.

Laut Bericht der Bundespolizei entdeckten die Beamten die Frau am Ausgang Bayerstraße, wo sie eine unbekannte Person zur Seite stieß und den Bahnhof verlassen wollte. Als die 30-Jährige ihre uniformierten Verfolger bemerkte, versuchte sie zu fliehen.

Frau randaliert am Hauptbahnhof München und greift Polizisten tätlich an

Um die Flucht zu verhindern, hielten die Beamten die Frau an den Armen fest, woraufhin sie begann wild um sich zu schlagen und nach den Polizisten zu treten. Sie versuchte außerdem mehrmals, an die Dienstwaffe eines Beamten zu kommen.

Laut Polizei erlitten zwei Beamte Kratzer und Rötungen an den Armen. Sie benötigten jedoch keine medizinische Behandlung und konnten ihren Dienst fortsetzen. Die 30-Jährige blieb unverletzt und konnte die Wache nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen.

Gegen die Frau aus Perlach wird wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

