Frauen auf der Wiesn unter das Dirndl gefilmt ‒ Polizei München nimmt zwei Italiener fest

Von: Jonas Hönle

Zwei Italiener haben Frauen auf der Wiesn unter das Dirndl gefilmt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Mit dem Handy unter das Dirndl gefilmt. Die Polizei München nimmt zwei Italiener auf der Wiesn fest, nachdem sie heimlich Bildaufnahmen von Frauen machten.

Die Polizei München hat zwei Männer auf der Wiesn wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen festgenommen. Die beiden Italiener hatten Frauen mit dem Handy unter das Dirndl gefilmt.



Wiesn-Besucherin unter das Dirndl gefilmt - Polizei München nimmt Italiener fest

Im ersten Fall befanden sich eine 30-jährige Wiesn-Besucherin aus Wuppertal und eine 30-jährige aus Lengenfeld am Samstagnachmittag in einem Festzelt. Laut Polizei saß am Nachbartisch ein 40-jähriger Italiener, der zuerst der Lengenfelderin und anschließend der Wuppertalerin mit seinem Mobiltelefon unter den Dirndlrock filmte.

Der Sicherheitsdienst bekam den Vorfall mit und sicherte den Mann. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest und entließ ihn nach Zahlung einer Sicherheitsleistung.

Polizei erwischt ihn in Aktion - Festnahme eines weiteren Italieners auf der Wiesn

Am späten Samstagabend beobachtete eine Polizei-Streife einen weiteren Italiener, wie er einer 28-jährigen Frau aus der Schweiz unter das Dirndl filmte. Auch hier kam es zur vorläufigen Festnahme. Der 26-jährige Mann wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

