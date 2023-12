Frauenpower im neuen Wirtshaus am Rosengarten – wann es losgeht, was geplant ist

Susanna Mair (links) und Liliana-Christina Tschurtschenthaler übernehmen das Wirtshaus am Rosengarten. © Daniela Borsutzky

Weibliche Doppelspitze für das Restaurant am Westpark: Wann es im „Wirtshaus am Rosengarten“ losgeht und was unter der neuen Leitung geplant ist.

München / Sendling-Westpark – Mit Blick auf den See, direkt neben den Rosenbeeten, kann im Westpark bald wieder gespeist werden. Im März 2024 soll das „Wirtshaus am Rosengarten“ unter neuer Leitung wieder öffnen und bietet Platz für 2500 Gäste im Biergarten und weitere 180 im Restaurant und 200 auf der Terrasse.

Neues Führungs-Duo für „Wirtshaus am Rosengarten“ in München

Anfang Februar diesen Jahres hatte Gerhard Rieder, der das Lokal 2012 übernommen hatte, wegen zu wenig Personal und zu hoher Betriebskosten die Reißleine gezogen. Das neue Führungs-Duo besteht aus zwei Schwägerinnen des Familienunternehmens „Waldhaus Gruppe“.

Liliana-Christina Tschurtschenthaler, deren Mann unter anderem Wirt im Waldhaus Deininger Weiher in Straßlach ist, kennt sich im Aufbau von Gastronomiebetrieben aus. Zudem hat die 55-jährige Betriebswirtin und Juristin vor 23 Jahren ein frauengeführtes Unternehmen gegründet, das sich auf Unternehmens- und Personalberatung spezialisiert hat.

Über fehlendes Personal – ein Grund, weswegen Vorgänger Rieder aufgab – macht sich Tschurtschenthaler keine Sorgen: „Wir haben viele Ressourcen und Synergien, die wir nutzen können.“ Die gebürtige Südtirolerin Susanna Mair hat zuletzt die Buchhaltung im Familienunternehmen geleitet.

Neuer Küchenchef und Pizza-Station im Biergarten: Pläne für das „Wirtshaus am Rosengarten“

Nun, da ihre beiden Kinder aus dem Gröbsten raus seien, wollte die 44-Jährige aus Straßlach mit ihrer Schwägerin den Schritt in die Selbstständigkeit gehen. Noch wird das Wirtshaus zusammen mit der Paulaner-Brauerei renoviert, wobei sich optisch nicht viel verändern soll. Die Tradition des Gebäudes soll erhalten bleiben, jedoch benötige es nach 40 Jahren eine Auffrischung.

Küchenchef wird Bernhard von Funcke. Der 53-Jährige hat seine Ausbildung im Englischen Garten absolviert, unter anderem in der Pfistermühle gekocht und war die letzten Jahre auf hoher See unterwegs. Zuletzt hat er in Edinburgh das Catering auf einem Schiff mit Geflüchteten organisiert. „Wir wollen ehrliche Küche machen. Bayerisch, südtirolerisch, ein bisschen mediterran“, sagt Funcke. Neu ist eine Pizza-Station im Biergarten, die immer abends geöffnet ist.

Veranstaltungen nur in privatem Rahmen geplant

Veranstaltungen wird es auch künftig wieder geben, allerdings in privatem Rahmen, wie Firmenfeiern oder Hochzeiten. „Wir planen keine Konzerte oder ähnliches“, sagt Tschurtschenthaler. Man wolle einen „bodenständigen Biergarten“ bieten. Ob für einen Besuch draußen die Sonne mitspielt, können Gäste mittels Wetterkamera auf der Homepage überprüfen.

