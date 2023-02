Mehrere Frauen sexuell belästigt: Polizei München sperrt Täter ein

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei hat einen 25-jährigen Münchner festgenommen nachdem dieser mehrere Frauen sexuell belästigt hatte.. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 25-Jähriger hat mehrere Frauen in München sexuell belästigt. Die Polizei konnte den Täter in der Altstadt am Freitag festnehmen.

Haidhausen/Westend/Altstadt ‒ Ein 25-jähriger Münchner hat im Laufe der Woche mehrere Frauen sexuell belästigt. Die Polizei konnte den Täter schließlich am Freitag festnehmen.

Mehrere Frauen in München sexuell belästigt: Polizei nimmt Täter in der Altstadt fest

Im ersten Falle berichtete eine 75-Jährige der Einsatzzentrale, dass sie am Gleis des U-Bahnhalts Ostbahnhof sexuell belästigt worden sei. Der Täter wäre daraufhin mit einer U-Bahn in Richtung Laim davongefahren. Eine Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) konnte den Mann dann am Bahnhof Heimeranplatz antreffen und kontrollieren. Wie die Polizei berichtet „fanden sich Hinweise bei ihm, die einen Tatnachweis erhärteten“.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Während der Anzeigenaufnahme bedrohte er die Polizeibeamten verbal. Zudem wirkte er auf die Einsatzkräfte äußerst aggressiv, sodass sie ihn temporär in Sicherheitsgewahrsam nahmen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 9. Februar.

Einen Tag später, am Freitag, 10. Februar, meldete sich ein Supermarktleiter aus der Theatinerstraße über den Notruf bei der Polizei. Er berichtete, dass ein Mann in seinem Markt eine Kundin sexuell belästigt hätte und dann geflohen wäre. Die Polizei konnte den Täter kurz darauf festnehmen. Es handelte sich um denselben 25-Jährigen, der am Tag zuvor bereits eine Frau am Ostbahnhof sexuell belästigt hatte. Um weitere Vergehen zu verhindern, nahm die Polizei ihn daraufhin in Gewahrsam.

Die Münchner Kriminalpolizei führt in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen.

