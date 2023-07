Sommer im Freibad in München ‒ Kostenlose Spiel- und Sport-Aktionen in den Ferien

Von: Jonas Hönle

Kinder und Jugendliche können in den Sommer-Ferien an kostenlosen Spiel- und Sport-Aktionen in den Freibädern in München teilnehmen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Kinder und Jugendliche können in den Sommerferien an kostenlosen Spiel- und Sport-Aktionen, wie einem Sprungwettbewerb, in drei Freibädern in München teilnehmen.

München ‒ Es dauert nicht mehr lange, bis in München die Sommer-Ferien beginnen. Um sich von dem anstrengenden Schuljahr zu erholen, können Kinder und Jugendliche sich auch in den Freibäder der Stadt entspannen.

In den drei größten Schwimmbäder ‒ Ungererbad, Westbad und Michaelibad ‒ gibt es in den Ferien beim „Sommer im Bad“ auch kostenlose Spiel- und Sport-Aktionen. Das teilen die SWM in einer Mitteilung am Montag mit.

Ob Wasserballspiele, Rutschen-Wettbewerbe, Tischtennis, Fuß- und Volleyball oder Schatzsuche - das Angebot richtet sich an alle junge Münchner von 4 bis 18 Jahre. Höhepunkt soll der der Sprungwettbewerb Minga XDiving Challenge werden.

Kinder unter 12 Jahre, München-Pass-Inhaber und in den Ferien auch Ferienpass-Inhaber haben freien Eintritt ins Freibad. Für alle anderen ab 12 Jahre gelten die regulären Eintrittspreise - die Teilnahme an den Aktionen vom „Sommer im Bad“ ist kostenfrei.

Der „Sommer im Bad“ findet hier jeweils Montag bis Freitag ab 11 Uhr bis 18 Uhr statt:

Ungererbad: Montag bis Freitag, 31.7. – 4.8. und 7.8. – 11.8.

Montag bis Freitag, 31.7. – 4.8. und 7.8. – 11.8. Westbad: Montag, 14.8., Mittwoch 16.8. bis Freitag, 18.8. und Montag 21.8. bis Freitag 25.8.

Montag, 14.8., Mittwoch 16.8. bis Freitag, 18.8. und Montag 21.8. bis Freitag 25.8. Michaelibad: Montag 28.8. bis Freitag 1.9. und Montag 4.9. bis Freitag 28.9.

Montag 28.8. bis Freitag 1.9. und Montag 4.9. bis Freitag 28.9. (Am Wochenende und am Feiertag Dienstag, 15.8., ist kein Programm.)

Sprungwettbewerb Minga X-Diving Challenge in dem Sommerfeien in München

Der Sprungwettbewerb Minga X-Diving Challenge by Free Arts of Movement findet am Mittwoch, 9.8., im Ungererbad, am Mittwoch, 23.8. im Michaelibad und am Mittwoch, 6.9., im Westbad statt.

Teilnehmer können sich ab 14 Uhr vor Ort anmelden. Sie sollten den ganzen Nachmittag Zeit mitbringen.

Auf einen Workshop mit X-Diving-Profis folgt der Wettkampf. Eine Jury bewertet die Sprünge nach Punktzahlen. In jedem Bad folgt auf den Wettkampf eine Siegerehrung.

Weitere Infos zum Programm auf der Website der SWM.

