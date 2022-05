Schlechtwetterregelung in Münchner Freibädern: Diese Freibäder öffnen bei schlechter Witterung nicht

Vier Münchner Freibäder öffnen bei schlechtem Wetter nicht ihre Tore. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

In diesem Sommer setzten die Stadtwerke München (SWM) wieder die Schelchtwetterregelung in Münchner Freibädern um. Bei bestimmter Witterung bleiben vier Freibäder in der Stadt zu:

Mit der Öffnung des Freibades Maria Einsiedel am 4.Juni ist die Freibadsaison in München endgültig eröffnet. Damit werden ab den Pfingstferien wieder alle Münchner Freibäder Besucher empfangen können, bis auf das Bad Georgenschwaige. Dieses wird im Sommer zwischengenutzt und danach umgebaut.

Schelchtwetterregelung in Münchner Freibädern: Diese Bäder schließen im Zweifelsfall

Sollten jedoch schlechte Witterungsverhältnisse aufziehen, behalten sich die Stadtwerke vor, vier Freibäder in der Stadt zu schließen. Bei Lufttemperaturen von unter 17 Grad Celsius oder Regen und starker Bewölkung bleiben das Dante-Freibad, Freibad West, Michaeli-Bad und das Bad Maria Einsiedel zu.

Bis um 19 Uhr bleiben auch bei schlechtem Wetter das Ungererbad, Prinzregentenbad und das Schyrenbad geöffnet. Der Stadionbereich im Dantebad schließt hingegen immer um 23 Uhr.

Ursprünglich wurde die Schlechtwetterregelung in den Corona-Jahren 2020/21 ausgesetzt, um Besuchsmöglichkeiten nicht noch weiter zu begrenzen. Die laufende Saison findet aber wieder ohne jegliche Corona-Einschränkungen statt.

Nähere Infos zu den aktuellen Wetterregelungen veröffentlichen die Stadtwerke unter swm.de/baeder.

