Nur ein Briefkasten in Freiham ‒ Die Post verweist auf Einwurfmöglichkeiten in Neuaubing

Von: Jonas Hönle

Teilen

Der Briefkasten an der Hans-Steinkohl-Straße sei nicht gut erreichbar, kritisiert der BA. © Gabriele Uelses

Der Bezirksausschuss in Freiham bemängelt die geringe Zahl der Briefkästen. Die einzige Einwurfmöglichkeit sei zudem für viele Bewohner kaum zu erreichen.

Ein einziger Briefkasten im neuen Stadtteil Freiham – eindeutig zu wenig, meint Anke Roth (Freie Wähler/ÖDP) bei der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses. Zudem liege er südlich der Bodenseestraße an der Kreuzung Clarita-Bernhard-/Hans-Steinkohl-Straße. Damit befinde er sich am Rande des Quartiers und sei für viele der neuen Bewohner zu Fuß kaum erreichbar.

Wer mit dem Auto anhalten will, finde zudem kaum eine Möglichkeit, zu parken. Roth fordert daher für Freiham zwei weitere Briefkästen am Bahnhof und am künftigen Quartierszentrum an der Aubinger Allee.



*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Nur ein Briefkasten in Freiham - Post verweist auf Möglichkeit in Neuaubing

Nach aktuellem Stand leben derzeit rund 1300 Menschen nördlich und etwa 930 Menschen südlich der S-Bahnlinie. Und es werden immer mehr. Hinzu kommt das Freihamer Gewerbegebiet. Insgesamt 85 Unternehmen und Dienstleister mit entsprechend vielen Beschäftigten haben sich dort bereits angesiedelt. Bei der hohen Zahl an Menschen, die in Freiham leben und arbeiten, summiere sich die Zahl der Briefe und der Bedarf an Briefkästen steige, meint Roth. Der Bezirksausschuss unterstützt ihren Vorstoß.



Post-Sprecherin Sonja Radojicic bestätigt, dass gegenwärtig im Neubaugebiet Freiham nur ein Briefkasten existiert. Sie verweist aber auf die Einwurfmöglichkeiten an der Riesenburgstraße 44 in Neuaubing und am S-Bahnhof Neuaubing, die ebenfalls einen Teil von Freiham abdeckten.

Sonja Radojicic © Post

Lesen Sie auch Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig. Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis Wenn Benachrichtigungszettel von Paketdiensten im Netz landen, so ist meistens Ärger der Hintergrund. Das Gegenteil ist jetzt bei einer besonders schönen GLS-Notiz der Fall. Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis

Radojicic betont, dass regelmäßig geprüft werde, ob neue Briefkästen nötig seien. „Unser Infrastrukturauftrag legt fest, dass Briefkästen so ausreichend vorhanden sein müssen, dass die Kunden in zusammenhängend bebauten Wohngebieten in der Regel nicht mehr als 1000 Meter zurückzulegen haben“, sagt sie.

Die Deutsche Post verweist zudem darauf, dass die Anzahl der Briefkästen seit vielen Jahren stabil sei, obwohl bis zu drei Prozent weniger Briefe pro Jahr versendet würden.

Gabriele Uelses