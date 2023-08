In Freiham entsteht eine Unterkunft für Wohnungslose aus der LGBTIQ-Community

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

In Freiham ist eine Wohnungslosen-Unterkunft speziell für Angehörige der LGBTIQ-Community entstanden. © Andreas Schwarzbauer

Eine neue Unterkunft zur Hilfe von Wohnungslosen gibt es in Freiham. Welche Personen die Einrichtung, genannt „Flexiheim“, besonders unterstützen will:

München ‒ Eine Unterkunft für Homosexuelle und andere Angehörige der LGBTIQ-Community, denen Obdachlosigkeit droht, entsteht in Freiham. „Sie sind immer wieder Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt und besonders hilfsbedürftig“, sagt Sophia Berthuet vom Träger Condrobs. Daher seien die 95 kleinen Einzelapartments mit Nasszelle und Küchenzeile, die an der Grete-Weil-Straße gebaut werden, ideal für diese Personengruppe. Es gibt aber auch Plätze für junge Erwachsene in Ausbildung und Menschen mit einem Hund. Neben den Ein-Zimmer-Wohnungen werden auch Gemeinschaftsräume entstehen, damit die Mieter gemeinsam kochen oder Besucher einladen können.



Neue Unterkunft für Wohnungslose aus LGBTIQ-Community: Privates Mietverhältnis als Ziel

„Die Bewohner kommen nicht direkt von der Straße, sondern waren bereits mindestens ein Jahr in einer Sofortunterkunft der Stadt. Es wurde schon mit ihnen gearbeitet und geschaut, wer von ihnen es alleine schafft“, sagt Berthuet. Sie sollen in Freiham eigenständig leben, erhalten aber Unterstützung bei der Wohnungssuche. Denn das Ziel sei es, dass sie ein privates Mietverhältnis anschließen.

„Wir stellen einen Computer zur Verfügung und zeigen den Bewohnern, wo sie Wohnungsannoncen finden oder wie sie eine Bewerbungsmappe erstellen.“ Dafür seien eine Hausleitung und eine Sozialpädagogin von Condrobs vor Ort. Das Projekt sei wichtig, weil die Wohnungssuche für Menschen mit geringem oder keinem Einkommen immer schwieriger werde, sagt Berthuet. Im August werden die ersten Bewohner das sogenannte Flexiheim beziehen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.