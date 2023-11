Namenswettbewerb für neues Kulturzentrum in Freiham ‒ Team ohne feste Heimat und Bezeichnung aktiv

Von: Andreas Schwarzbauer

In verschiedenen Sprachen suchen (von links) Kerstin Jost, Barbara Koch, Hubert Steiner und Dorina Csiszár einen Namen für das Kulturzentrum. © Quarter M

Das Team des neuen Kulturzentrums ist derzeit ohne Gebäude in Freiham aktiv. Für die neue Heimat an der Grete-Weil-Straße wird außerdem noch ein Namen gesucht.

München / Freiham ‒ Sie helfen, Kunst, Musik und Theater nach Freiham zu bringen: Kerstin Jost, Barbara Koch, Hubert Steiner und Dorina Csiszár sind das vierköpfige Team des neuen Kulturzentrums an der Grete-Weil-Straße.

Derzeit arbeiten sie noch unter erschwerten Bedingungen, denn das Gebäude, in dem sie beheimatet sein werden, wird erst 2024 fertig ‒ und hat noch keinen Namen.

Namenswettbewerb für Kulturzentrum in Freiham ‒ 2000 Euro Preisgeld für Sieger-Vorschlag

Dazu läuft noch bis Donnerstag, 30. November, ein Wettbewerb, an dem sich alle Bürger des Stadtbezirks, die älter als 18 Jahre sind, beteiligen können. Der Name soll aussagekräftig und einprägsam sein. Da er an der Fassade angebracht wird, dürfe er zudem nicht länger als 22 Zeichen sein.

„Ansonsten sind wir offen für alle Ideen. Sie müssen aber auf jeden Fall Lust auf unser Haus machen“, sagt Jost. Eine Jury wird im Februar den Sieger küren. Derjenige, dessen Vorschlag ausgewählt wird, erhält ein Preisgeld von 2000 Euro.

Auch beim Programm wollen Jost, Koch, Steiner und Csiszár die Bewohner möglichst viel einbinden. „Es soll aus den Ideen und Wünschen der Leute entstehen“, sagt Csiszár. Dadurch identifizierten sich diese viel stärker mit dem Kulturzentrum.

„Auf diesem Weg möchten wir einen Ort schaffen, an dem wir ganz bewusst auch gesellschaftliches Miteinander gestalten lassen und im Dialog vieles ausprobieren“, ergänzt Jost.

Sie reizt es, auf diese Art, neue Formate zu entwickeln. Außerdem sei dem Team wichtig, Menschen zu erreichen, die normalweise nicht unbedingt zu den Besuchern eines Kulturzentrums gehören. Koch nennt Kinder, Jugendliche und Geflüchtete.

„Dafür müssen wir zu ihnen kommen und ihnen Ideen geben, wie sie mitmachen können“, sagt Koch. Steiner hofft auch, Neubürger und Alteingesessene des Stadtbezirks zusammenbringen zu können.

Ein Teil der vier ist bereits seit Anfang des Jahres aktiv.„Es klappt ziemlich gut, aber man muss anders rangehen und viel mit Partnern wie dem Nachbarschaftstreff, den Genossenschaften oder dem Jugendtreff zusammenarbeiten“, erklärt Koch.

Steiner findet das derzeitige Arbeiten erfrischend anders: „Es entwickelt sich dadurch eine ganz andere Gemeinschaft.“ Das Team hat unter anderem im Rahmen von „Kultur im Block“ geholfen, sechs Konzerte in Gärten oder Innenhöfen zu organisieren.

