Mehr Grün, Holz und Solaranlagen ‒ BA wünscht sich klimaneutrales Bauen in Freiham

Von: Andreas Schwarzbauer

Christian Stockmann hofft, dass die Stadt auf ihrer eigenen, noch unbebauten Fläche die Beschlüsse des Stadtrats umsetzt. Bisher dominiert in Freiham grauer Beton. © Andreas Schwarzbauer

Der Bezirksausschuss wünscht sich im Neubaugebiet Freiham einen stärkeren Fokus auf klimaneutrales Bauen. Das sagt die Stadt zur Forderung der Viertelpolitiker.

Freiham - Betonmischer hinter Betonmischer rollt über die Aubinger Allee in Richtung der Baustellen im Neubaugebiet Freiham. Christian Stockmann, der für die CSU im örtlichen Bezirksausschuss sitzt, ärgert das. „Ich frage mich schon, wie der Klimaschutz bei den Baumaßnahmen in Freiham berücksichtigt wird. Wenn man sich die bisherigen Gebäude ansieht, fehlen die Photovoltaik-Anlagen, die Fassadenbegrünung und die Verwendung klimaneutraler Baustoffe“, kritisiert er.

Neubaugebiet Freiham: BA fordert klimafreundlicheres Bauen mit Holzbau, Begrünung und Solaranlagen

Bei der Herstellung einer Tonne Zement entstehe eine Tonne CO2. Mit Holz gebe es eigentlich eine klimafreundlichere Alternative, welche die Stadt bei privaten Bauvorhaben mit Zuschüssen fördere. „Aber bei ihren eigenen Bauten verwendet sie es nicht“, ärgert er sich.

Ihm sei klar, dass Freiham nicht komplett in Holzbauweise errichtet werden könne. „Ohne Beton geht es noch nicht, aber es ist nicht einmal ersichtlich, dass es in die richtige Richtung läuft.“ Mit dem Klimanotstandsbeschluss habe der Stadtrat 2019 zudem festgelegt, dass eine Solaranlage für alle stadteigenen Liegenschaften Pflicht sei und bei Neubauten sowie Sanierungen mindestens 30 Prozent der Fassaden begrünt werden müssten.

„Aber man muss die Beschlüsse auch umsetzen“, fordert Stockmann. All dies könne in den Bebauungsplänen festgesetzt werden. Zudem baue die Stadt mit ihren Wohnbaugesellschaften auch selbst in Freiham.

Neubaugebiet Freiham: so klimafreundlich wird es aus Sicht der Stadt

Nun hat Stockmann eine Anfrage des BA initiiert. Das Gremium will wissen, wie die Stadt auf ihrer eigenen Fläche zwischen Helmut-Schmidt- und Aubinger Allee klimaneutral bauen will. „Hier hat sie die Möglichkeit, zu liefern“, sagt Stockmann. Außerdem fordert der BA, dass die Dächer dort für das Sonnenbaustein-Projekt zur Verfügung stehen sollen. Im Rahmen dessen suchen die Stadtwerke Flächen, auf denen sie Photovoltaik-Anlagen realisieren können.

Das Planungsreferat verweist darauf, dass in vielen Bereichen in Freiham Dachbegrünungen vorgeschrieben seien. Bei der Vergabe der Grundstücke sei die Einhaltung energetischer Standards eine Voraussetzung gewesen, die Verwendung nachwachsender Rohstoffe habe Pluspunkte gegeben. „Vor Ort kann dementsprechend bereits der Bau von einer Vielzahl von Holzhybridbauten mitverfolgt werden“, sagt Sprecherin Karolina Gampenrieder.

Der Stadtteil soll zudem durch Erdwärme und Sonnenenergie seinen Bedarf an Wärme und Strom decken. Darüber hinaus sei Freiham als autoarmer Stadtteil geplant. Für den zweiten Realisierungsabschnitt werde untersucht, ob „gänzlich auf die Unterbauung der Höfe mit Tiefgaragen verzichtet“ werden könne und dadurch mehr Grün möglich sei.

Klimaneutrales Bauen: Wohnbaugesellschaften setzen beim Neubaugebiet Freiham auf viel Grün

Auch die städtischen Wohnbaugesellschaften verweisen auf ihre Bemühungen für den Klimaschutz. So erhielten im ersten Realisierungsabschnitt alle Gebäude der Gewofag eine Dachbegrünung. In einem ihrer fünf Baufelder seien zudem eine Bepflanzung der Fassaden sowie Solaranlagen auf einem Viertel der Dächer vorgesehen, so Sprecher Frank de Gasperi. In zwei Baufeldern würden die Gebäude in Holzhybridbauweise errichtet.

Die GWG setzt in Freiham auf „intensive Dachbegrünungen“ sowie „die Förderung von auto­freiem Fahren durch unsere Mobilitätsstationen“. Die GWG untersuche zudem derzeit, wie sich CO2 bei Logistik- und Baustellenprozessen einsparen lassen.

Pasing: Warnung vor hohen Preisen Neben Freiham befindet sich in Pasing ein zweites großes Neubaugebiet. An der Paul-Gerhardt-Allee entstehen rund 2400 Wohnungen. Dort seien aber unter anderem im Bebauungsplan Solar­anlagen für die Dächer vorgegeben, weiß der örtliche BA-Chef Frieder Vogelsgesang (CSU). Er gibt zu bedenken: „Sicherlich kann man im Hinblick auf den Klimaschutz noch mehr machen, aber dann kostet der Bau mehr und die Wohnungen werden teurer. Das ist ein Balanceakt.“

