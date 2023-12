Stadt will in Freiham Unterflurcontainer für 950 000 Euro, obwohl 2027 Bringsystem enden könnte

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Stadt plant, in Freiham mehrere Unterflurcontainer aufzustellen. Der Pasinger Heinrich Sick kritisiert das. © AWM

Sind die Unterflurcontainer in Freiham nur eine überflüssige Investition? Ein Bewohner legt eine Alternative nahe, die in München bald getestet wird...

Freiham – Die Stadt gibt fast eine Million Euro für Wertstoffcontainer aus, die vielleicht in drei Jahren überflüssig sind. Diesen Vorwurf erhebt der Pasinger Heinrich Sick. Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) will in Freiham 15 Unterflurcontainer realisieren. Kosten: 950 000 Euro. „Die Wahrscheinlichkeit der Einführung eines Holsystems ab 2027 ist sehr groß. Eine extrem teure Installation von Unterflurcontainern wäre damit obsolet“, meint Sick.

Neues Pilotprojekt der AWM

Ab Januar testet die Stadt nämlich für drei Jahre in einigen Gebieten den Gelben Sack, die Gelbe Tonne und die Wertstofftonne. Der Plastikmüll wird dann zu Hause abgeholt. Bei einem erfolgreichen Verlauf dieses Pilotprojektes könnte ab 2027 das komplette System in München umgestellt werden.

Sick ist sich sicher, dass es das bessere Verfahren ist: Die Sammelquote an den Wertstoff­inseln sei extrem niedrig. München sei dort im deutschlandweiten Vergleich der Großstädte Schlusslicht. Stattdessen lande das Plastik vielfach im Restmüll und werde im Heizkraftwerk Nord verbrannt. „Die CO2-Emission ist deshalb deutlich zu hoch. Daher muss die Stadt ab 2024 CO2-­Emissionszertifikate kaufen“, sagt Sick. Der Stadtrat habe dafür im kommenden Jahr 14 Millionen Euro eingeplant.

Sick befürchtet dennoch, dass der AWM nicht von den Wertstoffinseln abrücken will und das Ergebnis des Pilotversuchs bereits feststeht, denn: „Die Unterflurcontainer zementieren das Bring-System.“

Testgebiet stattdessen erweitern

Er fordert daher, sie nicht zu realisieren. Stattdessen soll das Gebiet, in dem die Stadt das Holsystem testet, um Freiham erweitert werden. Das hätte auch den Vorteil, dass die 5000 Menschen, die bereits im neuen Stadtteil leben, schon ab Januar eine Entsorgungsmöglichkeit für Plastik hätten. Denn die Unterflurcontainer will die Stadt erst im Zuge des Endausbaus der Straßen installieren.

Der AWM teilt jedoch mit, dass eine Änderung der Pilotgebiete nicht mehr möglich sei, da die konkrete Ausgestaltung mit den Entsorgungsunternehmen bereits fixiert worden sei. Zudem habe der Stadtrat die Unterflurcontainer beschlossen. „Falls sich herausstellen sollte, dass die Wertstoffinseln durch ein anderes System abgelöst werden, werden aus den Containern für Verpackungsmüll zusätzliche Glascontainer“, erklärt Sprecherin Kathrin Stanner-Junghanns.

