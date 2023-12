Künftiges Freiham entdecken: Freiluft-Ausstellung soll Bürger über zukünftige Viertelgestaltung informieren

Von: Andreas Schwarzbauer

Sebastian Kriesel (2.v.li.), Maria Graf (2.v.re) und Vertreter des Stadtteilmanagements haben die Ausstellung eröffnet. © Andreas Schwarzbauer

Wie wird Freiham in einigen Jahren aussehen, was wird für Groß, Klein, Alt und Jung geboten sein. Ein Ausstellung will das alles zeigen...

Freiham – Eine WG für Senioren, Gebäude mit einem Teich auf dem Dach oder ein Casino – das und noch viel mehr schaffen die verschiedenen Bauherren in Freiham. Um einen Eindruck zu bekommen, was dort alles entsteht, haben das Stadtteilmanagement und das Planungsreferat eine Freiluft-Ausstellung organisiert. Auf zwölf Bannern präsentieren die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften und privaten Bauherren die 30 Projekte des ersten Realisierungsabschnitts. „Dort werden die Besonderheiten und der Mehrwert für das Stadtviertel dargestellt“, erklärt Maria Graf vom Planungsreferat.

Kostenlose Führung und Banner

Sie nennt das offene Einkaufszentrum mit seinen Arkaden, das im Süden des Stadtteils entsteht. Besucher erfahren aber auch, wo Kindertagesstätten, Leihrad-Stationen und andere Sharing-Angebote oder öffentliche Einrichtungen wie eine Stadtbibliothek, ein Familienzentrum und Nachbarschaftstreffs geplant sind. Darüber hinaus informiert das Baureferat über Vorhaben wie den Bau der Infrastruktur. „Ob als Anwohner in Freiham oder in den bestehenden Stadtteilen – man ist neugierig, was an welche Ecke kommt. Mit der Ausstellung können wir die Planung sichtbar machen“, freut sich BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) bei der Eröffnung.

Die Banner stehen bis Ende Januar in der Grünanlage östlich der Grete-Weil-Straße. Am Freitag, 19. Januar, findet ab 14.30 Uhr eine kostenlose Führung durch den Stadtteil statt. Treffpunkt ist am Eingang des Gesundheitszentrums am Bahnhof Freiham, Hans-Stützle-Straße 20. Anmeldung unter freiham@mgs-muenchen.de.

