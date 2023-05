„Tatzelwurm“-Plänen unter A9 droht erneuter Aufschub

Von: Benedikt Strobach

Unter der Autobahnbrücke an Situlistraße und Frankfurter Ring soll im Sommer ein neues Kultur-Angebot starten. © Benedikt Strobach

Schon einige Zeit befindet sich das „Tatzelwurm“-Projekt in Planung. Doch jetzt droht ein erneuter Aufschub für die Umsetzung - und das trotz Unterstützung im Rathaus.

Freimann ‒ Seit 2019 arbeitet Florian Schönhofer bereits am Vorhaben. Anfang 2023 war es zum Greifen nah. Jetzt muss das geplante Kulturprojekt am „Tatzelwurm“ unter der Brücke der Autobahn A9 zwischen Situlistraße und Frankfurter Ring wohl noch ein Jahr warten.

„Es fehlt eine Einschätzung der Stadt“, erklärt er. Sollten diese und die Autobahn Niederlassung Südbayern schnell zustimmen, wäre ein „Go“ im Mai und damit ein Aufbau im Juni sowie ein Start im Juli noch möglich, erklärt der Wirt des Café Kosmos. „Danach würde sich das aber heuer nicht mehr lohnen.“



Am „Tatzelwurm“ plant Schönhofer mit Louis Grünwald einen Ort der Kultur, etwa für Live-Musik oder Raves. Die Stadt hat er bereits überzeugt. „Die Fachstelle ,Moderation der Nacht‘ will das auch unbedingt“, sagt Schönhofer. Gedacht gewesen sei eine Zwischennutzung für drei Monate diesen Sommer – als Test. „Langfristig könnte man hier für gut 30 Jahre ein Angebot etablieren.“



Kulturprojekt unter Autobahnbrücke: Unterstützung im Rathaus

Eine Befürworterin des Projekts ist Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). „Junge Menschen brauchen mehr Freiräume in München, an denen sie sich ausleben können“, betont sie auf Hallo-Nachfrage. Der „Tatzelwurm“ sei ideal, weil es keine direkten Anwohner gebe. Da die Stadt aber nicht Veranstalterin, sondern Genehmigungsbehörde sei, könne man nur Kontakte herstellen.



Die Autobahn Südbayern bestätigt auf Hallo-Anfrage, dass es einen Ortstermin gegeben habe. Dabei sei erkannt worden, dass – um Unfälle zu vermeiden – Veranstaltungen nur „unmittelbar unter der Brücke zu genehmigen wären“.



Dass sich alles um noch ein Jahr verzögern könnte, stört Schönhofer nicht. Ein Termin steht für ihn heuer noch an: Er stellt die Pläne dem BA Schwabing-­Freimann am Montag, 15. Mai, ab 19.30 Uhr in der Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b vor.

