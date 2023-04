Anwohner sammeln Unterschriften für eigene Bücherei in Freimann - Wo diese entstehen könnte, was die Stadtbibliothek dazu sagt

Von: Benedikt Strobach

Die frühere Sparkassen-­Filiale an der Karl-­Köglsperger-Straße 31 wäre ein möglicher Standort für eine Bibliothek in Freimann. © Benedikt Strobach

Gemeinsam haben sich Freimannerinnen auf die Suche nach einem Standort für eine Bücherei im Viertel begeben. Nun haben sie ihren Vorschlag dem BA vorgestellt.

Freimann ‒ „Es wäre wichtig für den Stadtteil“, sagt Zeinab Aschur. Sie spricht von einer eigenen Bibliothek im Norden des zwölften Bezirks. Dafür haben Anwohner nun eine Liste mit 240 Unterschriften an den BA Schwabing-Freimann übergeben.

„Die nächste Filiale ist an der Hohenzollernstraße in Schwabing. Sonst müssten wir ins Hasenbergl fahren. Das ist beides für weniger mobile und ältere Menschen schwierig“, erklärt Elisabeth Adam. Früher habe es einen Bücherbus gegeben, der wöchentlich im Viertel hielt. „Jetzt gibt nur noch ein Angebot für Grundschüler. Das reicht nicht.“ Dabei sei das Interesse im Viertel groß: Die 240 Namen habe man an zwei Terminen in knapp drei Wochen zusammenbekommen, betont Anwohnerin Renate Büchner. Der Bücherschrank am Stadtteilzentrum Heidemarkt werde zudem rege genutzt.



Bücherei für Freimann: Standort gefunden

Einen möglichen Standort haben die Freimannerinnen bereits gefunden. „Die ehemalige Sparkasse an der Karl-Köglsperger-­Straße 31 wäre ideal“, sagt Adam. „Durch ihre Nähe zum Heidemarkt würden viele Freimanner das Angebot nutzen. Man könnte nach dem Einkauf oder dem Besuch im Nachbarschaftstreff dort vorbeischauen.“



Für den BA nahm Dagmar Föst-Reich (FDP) die Liste entgegen. Sie wird diese direkt an die Stadtbücherei weitergeben. „Eine eigene Bibliothek in Freimann ist bereits seit langem unsere Forderung.“ Zuletzt hatte das Gremium im November – als der Standort in Schwabing temporär schließen musste – sich dafür stark gemacht.

Bücherei für Freimann: Offen für Alternativen im Viertel

Dass in Neufreimann eine Filiale geplant sei, reiche nicht aus. Dem stimmt Büchner zu: „Wir wissen ja nicht, wann diese fertig wird.“ Der mögliche Standort am Heidemarkt könnte als Interim genutzt werden. Auch die Bibbox, eine Containerlösung, wäre eine Alternative. „Hauptsache, wir haben endlich eine Bücherei“, sagt Adam.

Die Bibbox hatte die Stadtbibliothek im November auf Hallo-Anfrage abgelehnt. Dabei bleibt es laut Sprecher Klaus Dreyer auch. „An den Plänen hat sich nichts geändert.“ Eine Bücherei sei weiter nur in Neufreimann vorgesehen.

