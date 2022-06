Zwei „neue, ultramoderne“ Gerätehäuser für die Freiwillige Feuerwehr München

Die Freiwillige Feuerwehr München erhält in Freimann und Großhadern neue Gerätehäuser. © dpa/Marc Müller

In Freimann und Großhadern sollen zwei neue Gerätehäuser für die Freiwillige Feuerwehr München entstehen - Bis wann die Neubauten fertiggestellt werden...

Freimann/Großhadern - Für die Freiwillige Feuerwehr München hat der Stadtrat in der gestrigen Kommunalausschusssitzung über 20 Millionen Euro für den Neubau von Gerätehäusern genehmigt. Für den Neubau an der Heinrich-Groh-Straße 6 und 8 in Freimann wurden rund 10 Millionen Euro genehmigt, für den Neubau an der Würmtalstraße 126 in Großhadern rund 11,3 Millionen Euro.

Neubau in Freimann und Großhadern: Freiwillige Feuerwehr München erhält zwei neue Gerätehäuser

In beiden Planungen werden Gerätehäuser neu gedacht, beispielweise sollen sie mit neuen GPS-Repeater-Systemen ausgestattet werden. Stationäre Notstromaggregate sollen die Energieversorgung im Katastrophenfall für mindestens zwölf Stunden sichern und Alarmierung und Betrieb jederzeit gewährleisten.

Die Wärmeversorgung beider Häuser erfolgt über eine Luft-Wasser-Absorptions-Wärmepumpe. Zusätzlich sind an beiden Standorten Photovoltaikanlagen von je rund 100 Quadratmetern und eine teilweise Begrünung der Dächer und Fassaden geplant. Bis 2024 sollen die beiden Gerätehäuser fertiggestellt werden.

Kommunalreferentin Kristina Frank ist von den Planungen überzeugt: „Mit zwei neuen, ultramodernen Gerätehäusern schaffen wir bestmögliche Einsatzbedingungen für unsere Held*innen von der Freiwilligen Feuerwehr. Beide Standorte in Freimann und Großhadern überzeugen durch neueste Technik und nachhaltiges Bauen.“

