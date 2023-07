Kein Abspaltungsantrag bei Bürgerversammlung Freimann ‒ haben die Anwohner nachgegeben?

Von: Benedikt Strobach

Eines der Hauptargumente der Freimanner für einen eigenen Stadtbezirk ist der Zuwachs durch das Quartier Neufreimann. © Benedikt Strobach

Dieses Jahr äußerten die Freimanner nicht den Wunsch nach Unabhängigkeit von Schwabing - obwohl sie guten Grund dazu hätten. Der BA-Chef dämmt die Hoffnungen ein:

Freimann ‒ Unabhängig von Schwabing sein – diesen Wunsch hegen Freimanner seit Jahrzehnten. Zumindest wird auf den Bürgerversammlungen immer und immer wieder der Antrag gestellt, den nördlichen Teil des zwölften zu einem eigenen Stadtbezirk zu machen. Dieses Jahr blieb er aber aus.

Geben die Freimanner – nach immer und immer wieder erfolgter Ablehnung des Wunsches – durch Stadt und BA auf? Einer der Antragsteller erklärt auf Hallo-Nachfrage: „Ich war dieses Jahr nicht da.“ Eine Rücksprache mit anderen Unterstützern habe es nicht gegeben. Was der Freimanner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, aber betont: „2024 kann es durchaus sein, dass wir es wieder fordern.“ Ein Argument der Anwohner pro Abspaltung ist der Zuwachs durch Neu­freimann mit 15 000 weiteren Bürgern.



Bürgerversammlung Freimann: Keinen Grund für Unabhängigkeit Freimanns

BA-Chef Pat­ric Wolf (CSU) macht aber wenig Hoffnung: „Wir stehen zum jetzigen Stadtbezirk.“ Das Gremium vertrete beide Teile gleichermaßen. Er verstehe einen gewissen Groll der Freimanner. „Früher haben Schwabinger schlecht über Freimann gesprochen. Das damalige Mülldeponie-­Image ist aber verflogen.“



Auch das Direktorium sieht auf Hallo-Anfrage keinen Grund, Schwabing und Freimann zu teilen. Sprecher Matthias Kristlbauer verweist auf die Antwort auf den Antrag von vergangenem Jahr. Der Zuwachs durch Neu­freimann sei kein Grund, den Bezirk zu teilen. Die Freimanner scheinen sich auch nicht ganz einig zu sein. „Unsere Auswertung hat ergeben, dass beginnend von 2010 in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2019 und 2022 in den Bürgerversammlungen jeweils Anträge auf Einrichtung eines eigenen Bezirksausschusses für Freimann gestellt wurden“, sagt Kristlbauer. Davon wurden aber nur drei mehrheitlich angenommen.

Beim Heidepark wird auf die Bremse getreten: Der Großteil der geplanten Wohnungen könne nicht wie geplant umgesetzt werden. © Visualisierung: Max Dudler

Bremse beim „Heidepark“ Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat schlechte Neuigkeiten für den „Heidepark“ im Osten Neufreimanns. 813 der 1066 Wohnungen können nicht wie geplant realisiert werden. Das schrieb die Firma an die Stadtratsfraktionen. Grund für den Planungsstopp seien explodierende Baukosten. Nur die 253 Wohnungen des ersten Bauabschnitts sollen wie geplant 2025 fertig werden.

