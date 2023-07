Studentenstadt München: Wer ausziehen muss, bis wann neue Wohnungen entstehen

Noch stehen zahlreiche Wohnungen in der Studentenstadt in Freimann leer. Doch inzwischen tut sich etwas. © Schlaf

Die Pläne für die Häuser 9 und 12 an der Christoph-Probst-Straße nehmen mehr Form an. Auch zum vom Großbrand 2021 betroffenen Haus 13 gibt es Neuigkeiten...

Freimann ‒ Nach langer Zeit des Stillstandes kommt endlich Bewegung in die Sanierungspläne für die Studentenstadt in Freimann. Über den aktuellen Planungsstand informierte Claudia Meijering, Geschäftsführerin des Studierendenwerks München/Oberbayern, die Mitglieder des zuständigen Bezirksausschusses Schwabing-Freimann bei der jüngsten Sitzung. Ihre Botschaft: Es geht voran.

Im vergangenen Mai eröffnete das Studierendenwerk, das seit 2015 Eigentümerin der Studentenstadt ist, nach einer umfangreichen Generalsanierung Haus 11 an der Christoph-Probst-Straße mit 250 Wohnplätzen. Allerdings stehen aktuell noch die beiden Häuser 9 und 12 leer, die eigentlich Platz für 1000 Studierende bieten. Diese beiden Gebäude sowie deren Instandsetzung für voraussichtlich 150 Millionen Euro übernehme nun die staatliche Wohnungsgesellschaft Bayernheim.

Plan für die Studentenstadt: „Enge Absprache“

„Das Studierendenwerk ist in enger technischer Absprache mit der Bayernheim, damit diese die beiden Häuser so schnell wie möglich sanieren kann“, erklärte Meijering. Es gehe um die Studierenden und darum, schnell bezahlbaren, studentischen Wohnraum zu schaffen. Das Studierendenwerk bleibe trotz der Veränderung Ansprechpartner für die Bewohner, so die Vereinbarung. Ein realistischer Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der beiden Häuser sei, Stand heute, Anfang 2028.

Gute Nachrichten hatte die Geschäftsführerin auch für das Haus 13, das seit einem Brand im Jahr 2021 ebenfalls nicht bewohnbar ist. Die polizeilichen und versicherungstechnischen Untersuchungen seien abgeschlossen. Man plane derzeit die Sanierung der etwa 180 Wohnplätze, die voraussichtlich bis Herbst 2027 abgeschlossen sei, teilte Meijering mit.

Plan für die Studentenstadt: Runder Tisch erwünscht

Die Arbeiten an der Gemeinschaftseinrichtung „Hans-Scholl-Halle“ laufen bereits. Sie sollen im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Ein weiteres Sorgenkind sei Haus 10. Wegen eines Wasserschadens müssten die rund 60 Bewohner bis zum Herbst ausziehen.



BA-Mitglied Dorothea Wiepcke (CSU) wünschte sich, dass der Umgriff bei Planungen erweitert werde und umliegende Flächen in die Überlegungen einbezogen werden. Meijering entgegnete, dass das Studierendenwerk darauf keinen Einfluss habe, da es sich um andere Eigentümer handele. Petra Piloty (SPD) sprach sich für einen runden Tisch aus, bei dem alle Beteiligten wie Freistaat Bayern, Stadt München, Studierendenwerk, Bayernheim und auch die MVG wegen des Busbahnhofs an Bord wären, um gemeinsam eine gute Gesamtlösung für das ganze Areal zu erreichen. Das Gremium stimmte dem einstimmig zu und will den Vorschlag so bald wie möglich in die Tat umsetzen.

Gabi Uelses

