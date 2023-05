Polizei zieht Freinachts-Bilanz für 2023 in München: wenig Auffälliges ‒ einmal knallt es aber

Von: Benedikt Strobach

Die Polizei hat ihre Einsatz-Bilanz zur Freinacht 2023 in München veröffentlicht. (Symbolbild) © dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei hat nach der Freinacht 2023 Bilanz in München gezogen. Viele Einsätze gab es in dem Zusammenhang nicht. In einem Fall knallte es aber.

München / Landkreis ‒ So wie es am 1. Mai Brauch ist, Feste um den Maibaum zu tanzen und zu feiern (auch in Münchens Süden, Südwesten, Westen, Norden, Osten, Mitte sowie in den Würmtal-Gemeinden gab es mehrere Anlässe), gehört es auch dazu, in der Nacht zuvor ‒ der sogenannten Freinacht ‒ kleinere Streiche zu spielen. Nun hat die Polizei Bilanz gezogen.

Freinacht 2023 in München: Polizei zieht „vergleichsweise ruhige“ Bilanz ‒ in einem Fall knallt es aber doch

Zuvor hatten die Ordnungshüter noch an die Vernunft der Menschen appelliert. „Brauchtum ja – Straftaten nein!“, lautete das Motto. Kleinere Scherze seien in Ordnung. Brennende Müllcontainer, besprühte Verkehrsschilder oder beschmierte Hauswände stellten aber keinen Spaß dar, sondern würden fremdes Eigentum beschädigen oder sogar Leib und Leben anderer gefährden.

Dieser Appell schien Wirkung zu zeigen. Die Polizei spricht von einer „vergleichsweise ruhigen“ Nacht. Insgesamt habe es 375 Einsätze gegeben, von denen nur drei mit Freinachts-Aktionen in Verbindung gebracht werden könnten. Verglichen mit dem Vorjahr (467 Einsätze, 16 mit möglichem Freinachts-Bezug) ist dies ein starker Rückschritt. Wobei auch 2022 kein auffälliges Jahr darstellt: Vor der Corona-Pandemie wären es im Schnitt rund 50 Freinachts-Einsätze pro Jahr gewesen.

In einem Fall wurde es aber doch laut ‒ im wahrsten Sinne des Wortes. In der Erdinger Straße in Aschheim (Landkreis München) hatten Unbekannte Böller angezündet und in einen „stillen Zeitungsverkäufer“ gelegt. Die anschließende Explosion schleuderte den Aufsteller mehrere Meter durch die Luft und beschädigte ihn stark. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro.

