Drei Untergeschosse voller heißem Wasser: Münchner Feuerwehr über sechs Stunden im Einsatz

Über sechs Stunden waren Berufs- und Freiwillige Feuerwehr, SWM und Mitarbeiter der Haustechnik mit dem Wasserrohrbruch beschäftigt. © dpa/Marc Müller

Der Wasserrohrbruch einer Fernwärmeleitung hielt die Einsatzkräfte der Münchner Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch stundenlang auf Trab.

Maxvorstadt - Ein Wasserrohrbruch in einem Bürogebäude in der Jägerstraße hat die Feuerwehr am Mittwochvormittag stundenlang beschäftigt und einen großen Schaden verursacht.

Wasserrohrbruch in Bürogebäude: Einsatzkräfte sind stundenlang beschäftigt

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen konnten sie nach kurzer Zeit feststellen, dass bereits in drei Untergeschosse des Gebäudes und sämtliche Fahrstuhlschächte heißes Wasser aus einer Fernwärmeleitung gelaufen war. Teilweise stand das Wasser einen halben Meter hoch. Sofort wurden daher Einsatzkräfte nachgefordert und die Stadtwerke alarmiert.

Das austretende Wasser konnte daraufhin zügig gestoppt werden und mithilfe mehrerer Pumpen wurde es aus dem Gebäude befördert. Die Mitarbeiter der Stadtwerke bemühten, die Leckage an der Fernwärmeleitung zügig zu schließen.

Insgesamt waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr sowie die Mitarbeiter der Stadtwerke und der Haustechnik sechseinhalb Stunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr aktuell nicht beziffern.

