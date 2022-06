Freiwilligen-Zentrum plant zum Jubiläum gemeinsame Feier mit den Engagierten

Teilen

Seit 25 Jahren berät das Freiwilligen-Zentrum München Nord und vermittelt Ehrenamtliche. © ps

Das Freiwilligen-Zentrum München-Nord feiert 25. Geburtstag. Mitarbeiter und die Caritas lassen die Zeit Revue passieren und laden zum Sommerfest ein.

Nordhaide Seit einem Vierteljahrhundert kümmert sich das Freiwilligen-Zentrum München Nord am Hildegard-von-Bingen-Anger 1-3 um Engagierte im Stadtteil. Das Team berät Bürger, die ehrenamtlich arbeiten wollen, oder gemeinnützige Organisationen, die Helfer suchen, und vermittelt beide Parteien. Möglich sind ein- und mehrmaliges Engagement im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich.



*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Das Ziel des Zentrums ist, die individuellen Bedürfnisse der Freiwilligen zu verstehen. „Dazu bieten wir etwa eine Engagement-Sprechstunde in der Stadtbibliothek Milbertshofen an“, sagt Katrin Dyballa, Mitarbeiterin des Zentrums. „Uns ist wichtig, dass sich die Bürger wohlfühlen in ihrem Ehrenamt und nicht in irgendeine freie Stelle gesteckt werden“, ergänzt ihre Kollegin Josephine Billedo Malvar.

25 Jahre Freiwilligen-Zentrum im Norden: Insgesamt fünf Zentren in der ganzen Stadt

Dass es das erste Zentrum dieser Art in München war, mache die Jubiläumsfeier noch bedeutender, findet Hubert Schmitt, Leiter der Caritas München Nord, die Träger des Zentrums ist. Er erinnert sich: „Es hat im Frühjahr 1997 angefangen im Stadtteil Freimann und sich nach kurzer Zeit auf 14 weitere Stadtteile ausgebreitet, für die wir zuständig sind“, berichtet er. Dazu zählen etwa Moosach, Schwabing-West, das Hasenbergl und Milbertshofen.

Durch das Wachstum der betreuten Stadtteile und die Flüchtlingskrise 2015 musste auch die Mitarbeiterzahl von einer auf drei Stellen erhöht werden. Mittlerweile gibt es insgesamt fünf Zentren in München. Das Fazit nach 25 Jahren ist positiv. „Freiwilligenarbeit und die Beratung von Engagierten sind wichtig“, sagt Dyballa. „Viele Menschen wollen sich engagieren, aber wissen nicht, wie und wo.“

25 Jahre Freiwilligen-Zentrum im Norden: Sommerfest geplant

Zum Jubiläum sind vier Veranstaltungen geplant. Bei diesen sollen auch die Ehrenamtlichen einbezogen werden. Am Freitag, 24. Juni, findet nachmittags eine Kräuterführung im Naturschutzgebiet an der Panzerwiese statt. „Wir werden von einer Expertin begleitet, die uns einen Einblick in Kräuterkunde gibt“, sagt Malvar.

Ein Sommerfest im Innenhof der Geschäftsstelle mit Musik und Grillen ist am Freitag, 15. Juli, geplant. Der Samstag, 8. Oktober, bietet die erste Stadtteilmesse im Hasenbergl. Dabei geht es um die Vernetzung von Einrichtungen und Engagierten. „Man kann sich einfach mal die Arbeit von uns anschauen“, sagt Dyballa. Ein Termin für die Abschlussfeier steht noch nicht fest. Für die Veranstaltungen können sich die Ehrenamtlichen unter fwz-nord@caritasmuenchen.de anmelden.

Patricia Stücher

Quelle: www.hallo-muenchen.de