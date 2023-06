Neues Projekt sucht ehrenamtliche Assistenten für Menschen mit Behinderung

Teilen

Mit Plakaten wird nach Freizeitbegleitern für Menschen mit Behinderung gesucht. © Patricia Stücher

In München werden Freizeitbegleiter für Menschen mit Behinderung gesucht. Das Projekt „Freizeit hoch2“ will mit Plakaten und Infoabenden werben...

München ‒ Jeder zehnte Münchner lebt mit einer Behinderung – das geht aus einer Studie des Sozialreferats hervor. Einige sind in Betreuungseinrichtungen untergebracht. Dort fehlen aber, aufgrund von akutem Personalmangel, oft Menschen, die mit den Beeinträchtigten etwas in der Freizeit unternehmen.

„Genau da wollen wir mit unserem Projekt angreifen und Außenstehende in die Einrichtungen bringen“, sagt Sibyl Stangl (2. v. re.), Mitarbeiterin in der Freiwilligen-Agentur Tatendrang und Projektleitung von „Freizeit hoch2“. Die Organisation mit Sitz am Altheimer Eck 13 ist eine Vermittlungsstelle für das Ehrenamt.



Freizeitbegleiter gesucht: Infoveranstaltungen und Plakate werben

Auch beeinträchtigte Bürger möchten mal ins Theater gehen oder gemeinsam Sport treiben. Darum wurde jetzt eine Plakatkampagne zur Suche nach ehrenamtlichen Assistenten gestartet. Zu sehen sind die Aufrufe an Litfaßsäulen, in drei Bussen und in S-Bahn- und U-Bahnhöfen. „Um tätig werden zu können, braucht man keine besondere Ausbildung. Man sollte Neugierde mitbringen und muss volljährig sein“, erklärt Stangl.



Das Projekt entspringt dem zweiten Aktionsplan von „München wird inklusiv“. „Wir werden zur Hälfte von der Stadt gefördert“, sagt die Projektleitung. Vorerst wird die Aktion in fünf Piloteinrichtungen für drei Jahre getestet. Dazu zählen: das Münchner Förderzentrum Giesing, das Forum Luitpold Pfennigparade, der bayerische Blinden- und Sehbehindertenverbund, die offene Behindertenarbeit im evangelisch-lutherischen Dekanatsbezirk München und die Einrichtung Autkom.



Wer Freizeitbegleiter werden möchte, kann bei einer Infoveranstaltung – beispielsweise am Dienstag, 20. Juni, um 16 Uhr – mehr erfahren.

Patricia Stücher

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.