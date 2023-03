Wasser fließt wieder: Die städtischen Friedhöfe in München nehmen Brunnen in Betrieb

Von: Kristina Beck

Teilen

Die Brunnen auf den Städtischen Friedhöfen in München laufen ab kommender Woche wie gewohnt. (Symbolbild) © Wolfgang Kumm/dpa

Die Stadt nimmt die Brunnen auf den Städtischen Friedhöfen in München wieder in Betrieb. Doch ab diesem Jahr gibt es eine Änderung.

München ‒ Gestern war kalendarischer Frühlingsanfang. Auch in der Stadt verdichten sich die Spuren des Frühlings. So werden ab Montag, 27. März, wieder die Brunnenanlagen auf den Städtischen Friedhöfen aufgedreht.

Es sprudelt wieder in München: Städtische Friedhöfe reaktivieren Brunnen

Das Öffnen aller circa 600 Brunnen auf den 29 Städtischen Friedhöfen werde etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen, teilt die Stadt am Dienstag mit. „Sollte zu dieser Zeit Frost herrschen, kann sich die Öffnung jedoch auch noch einmal verschieben, um Schäden zu vermeiden“, wird in der Mitteilung eingeräumt.

Ab diesem Jahr gibt es allerdings eine Änderung: Die zusätzlichen Gießwasserbehälter, die in den vergangenen Jahren etwa drei Wochen vor Brunnenöffnung aufgestellt wurden, sollen ab diesem Jahr aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr aufgestellt werden.

Archäologen finden alten Brunnen bei Ausgrabung nahe München - Wie alt der Brunnen ist, wofür er genutzt wurde

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.