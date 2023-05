Polizei-Pferd verletzt Fußballfans an Münchner Allianz-Arena ‒ Tier durch Geräusch aufgeschreckt

Von: Kevin Wenger

Vor einem Fußballspiel in der Allianz Arena wollten zwei Personen mit einem Pferd von der Polizeireiterstaffel ein Erinnerungsfoto machen. Durch ein lautes Geräusch wurde das Tier aufgeschreckt und trat den beiden Personen gegen die Beine. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vor einem Fußballspiel wollten zwei Fans ein Foto mit einem Polizeipferd machen, das jedoch durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt wurde. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Fröttmaning ‒ Beim Fußballspiel am Sonntag, 30. April, in der Münchner Allianz Arena gingen zwei Fußballfans gegen 14 Uhr vom Busparkplatz Nord in Richtung Stadion. Wie bei jedem Fußballspiel in Fröttmaning war die Polizeireiterstaffel im Einsatz.

Die zwei Fans, eine 47-Jährige und eine 55-Jährige passierten die Pferde und wollten mit einem Pferd samt Reiter ein Erinnerungsfoto machen und positionierten sich in unmittelbare Nähe des Tiers.

Unfall mit Polizeipferd: Lautes Geräusch von Bus schreckt Tier auf

Das Pferd wurde jedoch dabei von einem lauten Geräusch, das ein Bus auf dem Parkplatz auslöste, aufgeschreckt. Panisch bewegte sich das Tier nach links und rechts. Dabei trat es auf den rechten Fuß der 47-Jährigen und den linken Fuß der 55-Jährigen.

Dabei wurde die 55-Jährige schwer am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige wurde dagegen leicht verletzt und noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei kümmerte sich um die Unfallaufnahme.

