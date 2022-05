Zum Heide-Aktionstag: Heideflächenverein warnt vor Artensterben in der Fröttmaninger Heide

Von: Benedikt Strobach

Beim Aktionstag, den der Heideflächenverein kürzlich in der Fröttmaninger Heide veranstaltete, wurde klar: Für den Artenschutz ist Zusammenarbeit nötig.

Fröttmaning - Seit 2007 pflegt der „Heideflächenverein Münchner Norden“ (HFV) 334 Hektar der Fröttmaninger Heide. Das Ziel: die vielen Arten an Pflanzen und Tieren zu erhalten und Bürger für deren Schutz zu sensibilisieren. Dass das dringend nötig ist, wurde beim nun veranstalteten Heide-Aktionstag deutlich.

„Den Besuchern ist oft nicht bewusst, dass es wichtig ist, sich an die Regeln zu halten“, erklärte Tobias Maier, Gebietsbetreuer der Heideflächen im Norden Münchens. Mit der Ausbreitung des Menschen im Naturschutzgebiet würden Arten vertrieben, ergänzte Heinz Sedlmeier vom Landesbund für Vogelschutz.

Ein Beispiel dafür nannte Rudolf Nützel vom Bund Naturschutz: „Früher war die Feldlerche verbreitet wie die Amsel. Heute ist der Bodenbrüter durch freilaufende Hunde und Freizeitaktivitäten selten geworden.“ Einig waren sie sich, wie auch die anwesenden BA- und Stadtratsmitglieder sowie der stellvertretende Landrat des Münchner Landkreises: Die Arten müssen erhalten werden.

Um den Rückgang zu verhindern und dennoch einen Besuch der Heide zu ermöglichen, hatte der HFV im September 2020 ein Wegekonzept eingeführt. Dafür wurden bereits 50 Hektar der früher militärisch genutzten Fröttmaninger Heide für über eine Million Euro von Altlasten befreit. Diese Arbeiten sollen laut HFV-Geschäftsführerin Christine Joas 2023 weitergeführt werden.

„Durch die Pandemie gab es einen erhöhten Bedarf an Frei­flächen“, erklärt Gebietsbetreuer Maier im Gespräch mit Hallo. Das habe zu einer hohen Zahl an Besuchern geführt, von denen viele nicht mit den Regeln vertraut seien. Problematisch seien etwa Mountainbiker, die das Gelände als Strecke nutzen. „Viele der neuen Besucher sind uneinsichtig. Wir müssen ihnen die Wichtigkeit des Artenschutzes zeigen“, sagt Maier. Dabei soll der Heide-Aktionstag helfen.

Außerdem setzen sich bereits Ehrenamtliche für den Erhalt verschiedener Arten (s. Kasten), wie der bayernweit vom Aussterben bedrohten Wechselkröte, ein, erklärt Gebietsbetreuerin Kerstin Kamm. Auch sei geplant, weitere Weg­pfosten mit Piktogrammen aufzustellen. „Es soll auch Schilder geben, die auf Schutzgebiete hinweisen.“ Man werde das Konzept auf Einladung gerne auch bei der Bürgerversammlung für Freimann am Dienstag, 5. Juli, erneut vorstellen, sagt Kamm. Einig waren sich am Aktionstag alle: Der Erhalt der Artenvielfalt geht nur gemeinsam.

Ehrenamtlich zum Artenschutz beitragen

Seit 2009 setzt sich Gabriele Amtmann (61) ehrenamtlich für den Erhalt verschiedener Arten, wie Wechselkröte oder Laubfrosch, in der Fröttmaninger Heide ein. „Ich sammele etwa Kaulquappen aus Pfützen bevor diese vertrocknen und setze sie in Tümpel um“, erklärt die Hadernerin. Auch baue sie Dämme, um die Wasserflächen zu versiegeln. „Wenn es sonst regnet, werden die Jungtiere weggespült und könnten wieder auf dem Trockenen landen“, sagt Amtmann. Seit 2021 ist die 61-Jährige Gewässerpatin. „Davor war ein Eingriff in Naturschutzgebiete legal nicht erlaubt. Ich habe also lange Zeit ‚aus dem Untergrund’ gehandelt.“ Das Engagement findet sie wichtig: „Seit 2001 ist die Zahl der Wechselkröten von 5000 auf 300 gesunken. Ohne unsere Hilfe wäre diese Zahl noch geringer.“ Um die gebürtige Freimannerin gibt es ein Team von zehn Personen. Interessenten können sich bei den Gebietsbetreuern im Heidehaus unter Telefon 46 22 75 66 melden.