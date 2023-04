Pünktlich zum Start der Fahrrad-Saison in München: Großer Radl-Flohmarkt im Zenith

Von: Sebastian Fuchs

Im April findet im Zenith in München wieder der große Radlflohmarkt statt. (Symbolbild) © picture alliance / Monika Skolim

Zum Frühlingsstart steht im Zenith in München wieder der große Radl-Flohmarkt an. Am Samstag, den 15. April können Interessierte gebrauchte Fahrräder kaufen und verkaufen.

München ‒ Im Frühling beginnt in München wieder die Fahrrad-Saison. Passend dazu findet im April der große Radl-Flohmarkt im Zenith Stadt. Von Cityrädern über Mountainbikes und Kinderräder bis zu Vintage-Bikes sollte für alle etwas dabei sein.

Großer Radl-Flohmarkt in München im April: Zum Frühlingsstart gebrauchte Fahrräder kaufen und verkaufen

Der Eintritt ist wie immer kostenfrei, allerdings müssen sich die Besucher im Voraus Online anmelden. Ein Ticket wird laut Stadt für ein zweistündiges Zeitfenster vergeben.

Auch in diesem Jahr findet dabei wieder die Versteigerung von Fundrädern des städtischen Fundbüros statt. In den beiden letzten Einlasszeitfenstern, von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie von 15.45 bis 18 Uhr, werden jeweils etwa 30 Fahrräder versteigert.

Wichtige Informationen für Verkäufer: Die Abgabe der Räder zum Verkauf erfolgt ausschließlich am Freitag, 14. April, zwischen 15 und 20 Uhr. Alle Fahrräder müssen vorab online registriert werden.

Radl-Flohmarkt in München Der Verkauf findet am Samstag, 15. April, zwischen 9 und 18 Uhr, im Zenith, Lilienthalallee 29, statt.

Der Anmeldelink und alle weiteren Informationen (auch für Verkäufer*innen) unter http://muenchenunterwegs.de/radlflohmarkt.

Das Zenith ist über den U-Bahnhof Freimann (U6) gut erreichbar, Parkplätze gibt es vor Ort nur in beschränkter Zahl.

