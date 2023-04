Volksfest-Zauber ist zurück: Frühlingsfest in München startet am Wochenende ‒ Die Neuheiten im Test bei Hallo

Am Wochenende startet das Frühlingsfest auf der Theresienwiese in München. Hallo hat die Neuheiten getestet. © Sven Hoppe/dpa

Der Frühling kommt und in München startet die Volksfestsaison. Am Wochenende beginnt das Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Hallo hat die Neuheiten getestet.

München ‒ Endlich wieder Zeit, ins Dirndl oder die Lederhosn zu schlüpfen: „Der Volksfestzauber beginnt wieder“, erklärt Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU). Vergangenes Jahr war das Frühlingsfest der Neustart nach der Pandemie ‒ heuer ist es der Auftakt für eine normale Volksfestsaison.

Es gibt einiges zu feiern: Das Hippodrom zelebriert seinen 120. Geburtstag und bietet dabei verlockende Angebote. Von Jubiläumspreisen über restaurierte Pferdchen bis hin zu Bänken mit Rückenlehne im Mittelschiff, ist an alles gedacht.

+++ Großer BRK-Flohmarkt auf der Theresienwiese neben dem Frühlingsfest +++

Endlich wieder Volksfest-Stimmung: Frühlingsfest auf der Theresienwiese in München gestartet

Das Highlight für alle Musik-Fans: DJ Ötzi heizt beim Auftritt in der Festhalle Bayernland am Montag, 24. April, ein. Das Zelt haben Petra und Peter Schöniger kurzfristig übernommen und einiges erneuert. Das Ehepaar habe dabei Wert auf eine behindertenkonforme Gestaltung gelegt, die jedoch entsprechend kostspielig gewesen sei.

Familien aufgepasst: Dienstage sind Familientage und damit immer mit lukrativen Ermäßigungen verbunden. Der Tag des Brauchtums fällt dieses Jahr auf Sonntag, 30. April. Es handelt sich um einen „falschen Samstag“ ‒ heuer können sich die Besucher also drei Tage hintereinander berauschen lassen. Zum Beispiel bei einer Fahrt in einer der neuen Attraktionen, die Hallo-Mitarbeiterin Iva Pfeufer schon jetzt getestet hat (siehe unten).

+++ Oans, zwoa – gsuffa! Was vom 21. April bis 7. Mai auf der Theresienwiese in München geboten ist +++

Die neuen Fahrgeschäfte auf dem Frühlingsfest in München im Test bei Hallo

Adrenalin pur: Das Hochrundfahrtgeschäft „Kick-Down“ ist zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest. Zuvor war es in Augsburg zu finden. Das familiengeführte Geschäft hält einen Adrenalin-Kick bereit, der so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Dafür sorgen die Gondeln, die über eine nach oben rotierende Platte mit 50 Stundenkilometer rasen. „Kick-Down“ ist definitiv nichts für schwache Mägen.

Nichts für schwache Nerven: Das neue Fahrgeschäft „Kick-Down“. © Iva Pfeufer

Fast real: Neu ist auch das Achterbahnkino „Big Pictures 2.0“. Obwohl man sich in einem sicheren, aber wackeligen Kinostuhl befindet, erweckt das 4D-Kino den Eindruck einer realen Fahrt. Dank Spezialeffekten rüttelt es erschreckend realistisch, man spürt den Fahrtwind – wie bei einer tatsächlichen Achterbahn. Das bleibt nicht immer ohne Folgen: Die wilde Fahrt schlug mir sogar auf den Magen – erstmal durchatmen.

Bayern-Tower: München aus schwindelerregenden 90 Metern Höhe betrachten: Das geht nur mit dem Kettenkarussell, auch als höchster Maibaum der Welt bekannt. Normalerweise ist der in Blau-Weiß bemalte „Bayern-Tower“ nur auf den Wiesn zugänglich. Dieses Jahr haben Frühlingsfestbesucher nun auch die Möglichkeit, sich über den Häusern Münchens frei zu fühlen. Bei der Probefahrt war die Sicht atemberaubend. Aber der Bayern-Tower ist nichts für Menschen mit Höhenangst oder schwachen Nerven.

Fabelhafter Ausblick aus schwindelerregender Höhe: Der Bayern-Tower. © Sven Hoppe/dpa

+++ Wer verkauft das meiste Bier in Deutschland? ‒ Wie Bayern in diesem Jahr abgeschnitten hat +++

Von Feuerwerk bis Zuckerwatte ‒ Die Neuheiten auf dem Frühlingsfest in München

Das Frühlingsfest findet dieses Jahr auch im Münchner Himmel statt. An den Freitagen, 28. April und 5. Mai, erleuchten Feuerwerke das Frühlingsfest von oben. Das am letzten Freitag stattfindende Musikfeuerwerk ist mit einem Radiosender synchronisiert, sodass gleich mehrere Sinne verzaubert werden.

Nachhaltigkeit ist eine neue Priorität, wie das Organisationskomitee verspricht. Die Feuerwerke beständen aus „pyrotechnischen Bestandteilen“, die „rückstandslos“ verglühen, sodass „kein Sondermüll entsteht“. Zusätzlich sollen die Kunststoffgehäuse wiederverwendbar sein, sodass keine Aluminiumteile auf den Boden fallen würden.

Basketball-Fans können sich ebenfalls freuen: Im neuen Geschäft „All Stars“ hat man die Möglichkeit, sein Können zu beweisen. Bei drei Freiwürfen zielt man auf den Korb – wer gut ist, darf sich über einen großen Teddy freuen.

Obwohl der Zuckerwattenstand nicht neu ist, bietet der Betreiber „weiß-pinke Färbungen für die Frauen, weiß-blaue Färbungen für die Männer“ an ‒ oder andersherum.

Neue Färbungen am Zuckerwattestand auf dem Frühlingsfest in München. © Iva Pfeufer

Iva Pfeufer

