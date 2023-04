München: Vermisster (32) vom Frühlingsfest wohlbehalten an einem Bahnhof in Österreich angetroffen

Glücklicher Ausgang

Ein 32-Jähriger mit einer autistischen Störung ist am Freitag vom Frühlingsfest in München verschwunden. Am Samstag findet ihn die Polizei wohlbehalten in Graz.

München ‒ Zwei Tage lang fehlte von dem 32-Jährigen jede Spur. Der Mann aus Rheinland-Pflanz war am späten Freitagnachmittag mit seiner Mutter auf dem Frühlingsfest auf der Theresienwiese.

In einem unbeobachteten Moment gegen 18.50 Uhr entfernte er sich von seiner Mutter und war seitdem nicht auffindbar. Die Mutter konnte den Sohn zuletzt nahe einer Gruppe von mehreren Jugendlichen sehen.

Vermisster vom Frühlingsfest wohlbehalten an einem Bahnhof in Österreich gefunden

Wie die Polizei mitteilte, sei der Vermisste ist Autist und geistig erheblich eingeschränkt, weshalb er hilflos und orientierungslos sein dürfte. Lebenswichtige Medikamente benötige er nicht. Zudem war bekannt, dass der 32-Jährige gerne die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.

Am Sonntag kommt die Entwarnung. Die Polizei München teilt auf Twitter mit, dass der Mann wohlbehalten am Hauptbahnhof in Graz von der örtlichen Polizei angetroffen wurde ‒ dies allerdings bereits am Samstag, wie aus dem Polizeibericht vom Sonntag hervorgeht. Seine Mutter habe den 32-Jährigen am Sonntag in Graz abgeholt.

Der 32-Jährige konnte von den Kolleginnen und Kollegen aus Graz am dortigen Hauptbahnhof wohlbehalten angetroffen werden.

Wir löschen unsere Fahndung, vielen Dank für die vielen Retweets. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) April 23, 2023

