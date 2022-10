Spende für alte Hunde und Langzeitfälle ‒ Tierheim München erhält fünf Tonnen Hundefutter

Von: Jonas Hönle

Moderator Matthias Killing übergibt die Spende an Dr. Eva-Maria Natzer vom Tierheim München. © ORIJEN Deutschland

Mit einer Spende von fünf Tonnen Hundefutter an des Tierheim München soll auf alte Hunde und Langzeitfälle aufmerksam gemacht werden.

Das Tierheim München hat eine Spende von fünf Tonnen Hundefutter erhalten. Mit der Aktion anlässlich des kürzlich vergangenen Tages der Senioren soll auf die alten Hunde und Langzeitfälle in der Einrichtung aufmerksam gemacht werden.

Fünf Tonnen Hundefutter als Spende für das Tierheim München

Matthias Killing, selbst Besitzer zweier adoptierter Chihuahuas, übergab die Spende am Freitag in Namen des Futterherstellers Orijen an die Tierheim-Leiterin Dr. Eva-Maria Natze.

Der Sat1-Moderator engagiert sich regelmäßig für Tierschutz, insbesondere für das Hunde-Wohl. Aufgrund seines 14-jährigen „Henry“ wisse er, dass ältere Vierbeiner gerade im Tierheim seltener eine zweite Chance bekommen.

Ein Teil des Futters soll auch an den Gnadenhof des Tierschutzvereins München e.V. gehen.

Inflation, Corona, Wohnungsnot oder der Ukraine-Krieg: All das sind Gründe, warum das Münchner Tierheim an der Belastungsgrenze ist.

