Heimspiel für die Isarnixen: Deutsche Meisterschaft im Synchronschwimmen findet in Freiham statt

Von: Theresa Reich

Die Isarnixen starten insgesamt mit sieben Soli, elf Duetten und zwei Gruppen bei den Deutschen Meisterschaften in Freiham. Besonders stolz ist Trainerin Barbara Liegl auf das Duett Marlene Bojer (li.) und Michelle Zimmer (re.). © PoseBoost/Stéphane Guisard

Isarnixen sind Gold-Anwärter: Die Münchner Synchronschwimmerinnen treten bei den Deutschen Meisterschaften in Freiham an. Die Trainerin gibt einen Einblick...

Fürstenried-West - In der Fürstenrieder Schwimmhalle an der Engadiner Straße weht ein rauer Wind: „Wenn ihr noch Luft übrig habt, dann schwimmt nochmal eine Runde“, ruft Trainerin Barbara Liegl vom Beckenrad den Mädchen zu. Eine Stunde Gymnastikübungen und Klimmzugtraining liegen hinter den 13- bis 15-jährigen Synchronschwimmerinnen. Das Team der Isarnixen bereitet sich gerade auf die 56. Deutsche Meisterschaft vor.

Deutsche Meisterschaft im Synchronschwimmen: Isarnixen bereiten sich auf Wettkampf in Freiham vor

Der Wettkampf findet in der Freihamer Schwimmhalle an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Juni, statt. Das bedeutet: Heimspiel für die Isarnixen. Gleichzeitig ist der Damen-Schwimm-Verein auch Ausrichter: „Es ist viel Aufwand, alles zu organisieren, besonders in den Ferien, in denen viele Helfer nicht da sind. Wir richten ein Buffet her. Die 250 Teilnehmer müssen schließlich verköstigt werde “, erklärt Liegl, zweite Vorsitzende des Vereins.

Es sei einfacher gewesen, das Bad in der Ferienzeit zu reservieren. Denn in der Regel würden die Schwimmer mit den Schulkursen um die Bäder konkurrieren. Für den Wettkampf ist das Freihamer Bad allerdings alternativlos: „Es ist das einzige mit einer durchgehenden Wassertiefe von 2,5 Meter. Besonders für Schrauben und Hebefiguren brauchen wir den Platz“.

Hinter den fließenden anmutigen Bewegungen steckt harte Arbeit, die sich jetzt auszahlen soll. Dass die 1903 gegründeten Isarnixen mit mittlerweile 110 Mitgliedern und zwölf Trainerinnen eine echte Konkurrenz für die 20 teilnehmenden Vereine sind, zeigen die über 100 erkämpften Meistertitel. Doch Liegl bleibt bescheiden: „Wir kämpfen um die ersten Plätze, aber es ist schwierig zu beurteilen, wie gut die anderen Vereine sind. Normalerweise erkennt man schon während der Saison, wie die Chancen stehen.“ Aber durch die Pandemie seien viele Wettkämpfe ausgefallen.

Barbara Liegl ist Trainerin und zweite Vorsitzende des Damen-Schwimm-Vereins. © Theresa Reich

Isarnixen München: Schwimmteam kämpft noch immer mit Corona-bedingten Herausforderungen

Auch die Corona-bedingte Schließung der Bäder habe manche Schwimmerinnen in der Entwicklung zurückgeworfen. „In den Lockdowns hatten wir zwar viel Online-Training aber es dauert bestimmt zwei bis drei Jahre, bis manche Mädchen das vorherige Level wieder erreichen werden“, schätzt die Trainerin. Einen Vorteil hatte die Pandemie jedoch: „Nach dem zweiten Lockdown kam uns die Bayerische Regierung entgegen und wir durften uns mit einem kleinen Ergänzungskader die Schwimmhallen aussuchen. Sonst kämpfen wir ja um jede Pfütze“.

Damit sich der stetig wachsende Verein die Beckenmiete von 40 000 Euro jährlich leisten kann, will er jetzt auch Schwimmkurse für Klein und Groß anbieten.

Der Andrang auf die Mitgliederplätze wird immer höher: „Wir führen zweimal im Jahr Talentcastings für Kinder ab sieben Jahren durch, bei denen sie auf Beweglichkeit, kognitive Fähigkeiten und Rhythmusgefühl getestet werden.“ Wegen des Trainermangels können sie pro Halbjahr nicht mehr als zehn neue Mitglieder in ihre acht bestehenden Gruppen aufnehmen. Die Warteliste für Herbst sei schon voll. Auch die Konkurrenz innerhalb des Teams ist hoch: Von den 17 Mädchen der Altersgruppe 13- bis 15-Jährige werden nur die besten zwölf bei den Meisterschaften antreten.

