Fan-Artikel der WM in Katar als Ladenhüter ‒ München zeigt, wie Reste-Verwertung im Fußball funktionieren kann

Von: Jonas Hönle

Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Sportreferent Florian Kraus mit Schulmaterialien, die aus ehemaligen EURO 2020-Fahnen und -Bannern hergestellt wurden. © Tobias Hase / LHM RBS

Während die Fan-Artikel der WM in Katar zu Ladenhütern verkommen, zeigt die Stadt München, was man aus den Resten einer Fußball-Meisterschaft machen kann.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt zwar schon am kommenden Sonntag, aber die Fan-Artikel verkommen zu Ladenhütern. „Da ist eher tote Hose“, sagte der Sprecher des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, am Dienstag in München. Weder Trikots, Bälle oder TV-Geräte zum WM-Schauen seien derzeit besonders nachgefragt.

Beim deutschen „Sommermärchen“, der Heim-WM 2006, habe der bayerische Handel fast 500 Millionen Euro Umsatz zusätzlich gemacht. „Davon sind wir jetzt Lichtjahre entfernt“, sagte der HBE-Sprecher

Was mit den Resten einer Fußball-Meisterschaft noch gemacht werden kann, zeigt München. Bei den vier Spielen der paneuropäischen Europameisterschaft 2021 waren in der ganzen Stadt Fahnen, Flaggen, Banner und Aufsteller verteilt.

Um mit diesen Ressourcen bewusst umzugehen, wurden diese nun zu Federmäppchen, Turnbeutel, Umhängetaschen und Dokumentenmappen verarbeitet. Diese werden jetzt zum Beispiel an neu eingestellte Lehrkräfte, KITA-Personal sowie Auszubildende der Landeshauptstadt München als Willkommensgeschenk verteilt.

Die UEFA hat den Spielplan der Fußball-EM 2024 in Deutschland bereits festgelegt. Münchens Allianz Arena richtet neben der Auftaktpartie fünf weitere Begegnungen aus.

