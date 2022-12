Fußgängerzone in München wächst: Baureferat schließt Arbeiten am Frauenplatz ab

Von: Benedikt Strobach

Teilen

Die Vision von 2018 (im Foto) ist nun Wirklichkeit: Das Baureferat hat die Umgestaltung des Frauenplatzes in München erfolgreich abgeschlossen. © kn

Die Fußgängerzone in München wächst: Das Baureferat hat die Arbeiten am Frauenplatz vor dem Dom abgeschlossen. Die Brunnenanlage wurde auch erweitert.

Das Baureferat hat die Arbeiten zur Neugestaltung des Frauenplatzes vor dem Dom und die Erweiterung der dortigen Brunnenanlage kurz vor Jahresende abschließen können. Dadurch wächst auch die Fußgängerzone in München.

Fußgängerzone in München wächst: Baureferat gestaltet Frauenplatz neu und erweitert dortige Brunnenanlage

Das Gesamtkonzept für die Neugestaltung hat das Baureferat zusammen mit Professor Bernhard Winkler, dem Entwurfsverfasser und Urheberrechtsinhaber der Gestaltung der Fußgängerzone, entwickelt. Die bestehende Brunnenanlage „Wasserglocken“ wurde saniert und mit vier Brunnenbecken erweitert. Entlang der Natursteinmauer, auf der Passanten künftig am Wasser unter Bäumen sitzen können, an der nun barrierefrei ausgebauten Augustinerstraße schmiegen sich drei neue Becken, die von horizontal sprühenden Wasserstrahlen gespeist werden.

Dadurch wird die Augustinerstraße Teil des Frauenplatzes und bleibt nicht länger lediglich die abgeschirmte Rückseite des Brunnens. Das östlich gelegene Becken erhielt außerdem einen Wasservorhang. Ein viertes Brunnenbecken wurde am Fuß der Bastion des Frauenplatzes errichtet und ebenfalls mit einen Wasservorhang ausgestattet. Die bisher nur zum Dom ausgerichtete Brunnenlandschaft entwickelt sich so in die Augustinerstraße und Löwengrube und schließt durch die neue Treppenanlage mit plateauartigen Absätzen an die Erweiterung der Fußgängerzone an. Die existierende Rampe ist nun barrierefrei.

Das Baureferat hatte den ersten Bauabschnitt Frauenplatz mit Augustiner- und Liebfrauenstraße als Verbindung zur Kaufinger Straße bereits 2021 abgeschlossen. Die anschließende Erweiterung der Fußgängerzone in der Löwengrube bis zur Hartmannstraße wurde jetzt fertiggestellt. In diesem Teilbereich werden im kommenden Frühjahr noch vier Bäume gepflanzt. In der warmen Jahreszeit setzen außerdem Pflanzgefäße mit Blumenschmuck zusätzliche grüne Akzente, die mit Stühlen zum Verweilen einladen.

Die restlichen Flächen um den Dom werden in Abhängigkeit von der Dombaustelle saniert. Die Fußgängerbeziehung von der Kaufinger- und Neuhauser Straße über Augustinerstraße, Liebfrauenstraße und den Frauenplatz zur Theatinerstraße und zum Marienhof wird damit wesentlich attraktiver. Um die Verknüpfung der Bereiche zu verdeutlichen, führen nun typische Leuchten der Fußgängerzone entlang der Augustinerstraße bis zur Löwengrube.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.