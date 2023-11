Der Architekt Gabriel von Seidl wurde vor 175 Jahren in eine Bäcker- und Brauer-Familie hineingeboren

Von: Gabriele Winter

Gabriel von Seidls Bauten sind prominent über die ganze Stadt verteilt. © Gabriele Winter

Gabriel von Seidl prägte das Stadtbild Münchens und seine Architektur wie kaum ein Zweiter. Hallo wirft einen Blick auf das Leben des Künstlers.

München – „Danke Gabriel“, denkt sich Katharina Drexler oft, wenn sie mittags die Isar entlang spaziert. Die Kunsthistorikerin hat über Gabriel von Seidls jüngeren Bruder Emanuel eine Doktorarbeit verfasst und sich dabei auch intensiv mit dem älteren Bruder beschäftigt. Der prägte nicht nur als Architekt berühmter Bauten, wie dem Stachus-Rondell, dem Gärtnerplatztheater oder dem Ruffini-Haus das Stadtbild Münchens, sondern war mit der Gründung des Isartal-­Vereins als einer der ersten Umweltschützer Bayerns unterwegs. Am 9. Dezember wäre er 175 Jahre alt geworden.

Katharina Drexler © Gabriele Winter

„Er hätte als Architekt die Möglichkeit gehabt, die ganze Strecke von München bis Lenggries mit Villen zuzubauen und hat es nicht gemacht, weil er diesen Fluss und das Isartal erhalten wollte“, weiß die Kunsthistorikerin. Der Isartal-Verein kümmert sich noch heute um den Erhalt der Isarauen und ist im Besitz zahlreicher Ufergrundstücke. Auf von Seidl gehen über 150 Bauten zurück, die oft im Stil des Historismus beziehungsweise des Heimatstils errichtet sind. „Das Ziel dieses Stils war es, dass man sich an der regionalen Architektur orientiert. Er wollte bewusst auf das bäuerliche und bürgerliche zurückgreifen“, sagt Drexler. „Von Seidl war ein sehr empfindsamer Mensch. Ihm ging es in seinen Wohnbauten um Gemütlichkeit und Wärme.“

Enge Verbindung zu Bierpalästen

Geboren wurde der Architekt 1848 als Sohn der Brauerstochter Theresia Sedlmayr und des Bäckermeisters Anton Seidl. Die Familie der Mutter hatte mit der Spatenbrauerei großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und auch die Geschäfte des Vaters liefen gut. Das künstlerische Talent soll der Sohn wohl von ihm haben.

Gabriel von Seidl wollte ursprünglich Maler werden, doch er musste eine Lehre als Schlosser machen und dann Maschinenbau studieren. „Er stand in der Maffeischen Lokomotivfabrik am Schraubstock und musste das Drehen lernen.“ Doch auch an der Lateinschule des Ludwigsgymnasiums soll er nicht besonders glücklich gewesen sein. Erst nach dem Tod des Vaters ging er einer seiner Leidenschaften nach und studierte Architektur.

Ein Portrait von Gabriel von Seidl. © www.tripota.uni-trier.de

Nach dem Abitur seines Bruders Emanuel gründeten die beiden zusammen mit einem befreundeten Architekten die Firma Seitz und Seidl und verschrieben sich bereits dem Historismus, um das Altertümliche zu erhalten. Allerdings ging es dabei oft auch um das Zünftige: „Die Seidl-Brüder haben in den Bierpalästen eine wunderbare Marketing-Strategie verwirklicht, indem sie für alle Gesellschaftsschichten Bereiche eingerichtet haben. Am Eingang die Bierschwemme und weiter hinten ein gehobenes Restaurant. Kein Wunder, die Wurzeln liegen in der Brauereiwirtschaft“, berichtet Drexler.

„Die Familie Seidl war in München unglaublich gut vernetzt, zum Beispiel mit renommierten Künstlern wie Moritz von Schwind oder Franz von Lenbach. Die gingen alle im Seidl­haus ein und aus.“ Im Hinterhaus des Familienwohnhauses an der Marsstraße gab es eine berühmte Kegelbahn, wo sich die Münchner Gesellschaft, inklusive der Prinzregenten, traf. „Das war ein absoluter Hot Spot“, so Drexler. Diese Netzwerke „haben unheimlich getragen“ und waren das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg der Seidls. Sichtbar wurde das auch am Wohnpalais an der Marsstraße und ihren Landhäusern in der Tölzer und Murnauer Gegend.

Nach dem Bau des Bayerischen Nationalmuseums wurde Gabriel 1900 zum Ritter von Seidl geadelt. Das Museum ist einer der Vorzeigebauten von Seidl über den er selbst schrieb: „Sie wissen gar nicht, wie viel Tölzer Landhäuser und Bauernhäuser in diesem Museum drinstecken.“

Regie-Prinzip kam nicht immer gut an

Gabriel von Seidl war ein Familienmensch und hatte fünf Kinder. Für die Familie seiner Schwester Theresia, die den Münchner Handschuhfabrikanten Roeckl geheiratet hatte, errichtete er das Ruffinihaus, wo heute noch Handschuhe verkauft werden. Mit seinem Bruder Emanuel verband ihn zeitlebens eine enge persönliche und künstlerische Verbindung. So wurde dieser Gabriels Nachfolger beim Bau des Deutschen Museums. Spatenstich zu diesem als Tempel für die Wissenschaft gedachten Gebäude war 1906, doch Gabriel starb schon 1913, lange vor dessen Fertigstellung.

„Bei Gabriel weiß man nicht genau, woran er litt, vermutlich auch an einem Magengeschwür, wie später sein Bruder Emanuel.“ Drexler wundert das nicht, die Seidls seien unermüdliche Tausendsassa gewesen: „Auch Gartenkunst und Innenarchitektur wurden von ihnen übernommen und Häuser quasi schlüsselfertig vergeben, dass sogar das Design der Zahnbürste festgelegt war.“

Eine Gedenktafel an den Architekten. © Gabriele Winter

Dass dieses Regie-Prinzip, bei dem alle Seifenschalen zum Farbkonzept passen mussten, nicht überall gut ankam, beweist eine Korrespondenz, bezüglich des Hauses von Richard Strauß in Garmisch-Patenkirchen. Darin hat sich die Ehefrau von Strauß beschwert und geschrieben, sie wolle keinen lila Teppich haben.

