Gänse mit Küken erkunden Schwabing ‒ Feuerwehr München beendet den Familienausflug

Die Feuerwehr München hat 16 geflügelte Spaziergänger eingefangen und sie in ihrem Revier wieder ausgesetzt. Die Geschichte der Gänse aus Schwabing

München ‒ 16 Graugänse, sechs erwachsene Tiere und zehn Küken, haben Schwabing am Sonntagmorgen auf Trab gehalten. Die Feuerwehr München stellt das Ereignis wie üblich humoristisch dar. Die Mitteilung im Wortlaut:

Feuerwehr München rettet Gänse mit Küken auf der Leopoldstraße

„Bei dem Versuch, Schwabing zu erkunden, wurden sechs Graugänse mit ihren zehn Küken auf der Straße watschelnd gesichtet. Da dies für sie eine erhebliche Gefahr darstellte, riefen Passanten die Feuerwehr. Beim Überqueren der Leopoldstraße, Höhe Münchner Freiheit, wurden die Familien durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gestoppt.

+ Wieder in Sicherheit - doch den Küken der freiheitsliebenden Graugänse widerstrebt es sichtlich. © Berufsfeuerwehr München

Scheinbar war es den erwachsenen Gänsen bewusst, dass das Überqueren einer großen Straße, ohne über eine grüne Ampel zu gehen, gefährlich ist. Schließlich ließen sich die Familien von den Feuerwehrlern wieder zurückbegleiten.

Da die Entscheidung von den Einsatzkräften, dass der Ausflug jetzt ein Ende hatte, auf Gegenwehr stieß, versuchten die Graugänse zu flüchten. Jedoch hatten sie keine große Chance, denn die flinken Hände der Feuerwehrler schnappten zuerst die erwachsenen Gänse und dann die Küken.

Wohl behalten wurden die Ausflügler, in zusätzlich angeforderten Transportboxen, am Kleinhesseloher See in ihr natürliches Refugium zurückgebracht.“

