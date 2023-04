Gas-Alarm im Elisenhof: Feuerwehr München findet den Übeltäter ‒ War es eine Stinkfrucht?

Von: Kristina Beck

Das cremefarbene Fruchtfleisch einer Durian ähnelt in der Form einer überdimensionalen Knoblauchzehe. Die Durian gilt als Königin unter den Früchten. Aber in Asien hat sie vielerorts Hausverbot. (Symbolbild) © Carola Frentzen/dpa

Die Feuerwehr München wird wegen Gasgeruchs im Elisenhof gerufen. Die Quelle ist bald identifiziert: Die sogenannte Stinkfrucht soll den unangenehmen Duft verströmt haben.

München / Maxvorstadt ‒ Ein gasähnlicher Geruch im Bereich eines Supermarktes im Elisenhof hat einen Passanten am Dienstagvormittag dazu veranlasst, die Feuerwehr zu rufen.

Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte erkundeten mit einem Trupp den betroffenen Bereich des Einkaufszentrums. Auch einige Einsatzkräfte der Polizei waren bereits vor Ort, um bei einer möglichen Räumung des großen Areals zu unterstützen.

Wo kommt der Gasgeruch her? ‒ Feuerwehr München identifiziert eine Stinkfrucht als Übeltäter

Mit Messgeräten versuchten die Feuerwehrleute eine Gaskonzentration zu bestimmen. „Der vermeintliche Gasgeruch kam ihnen aber schon etwas seltsam vor“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr am Mittwoch. Bald darauf stellte sich die Quelle des Geruchs heraus: Eine Durian, die sogenannte Stinkfrucht, hat in einem nahe gelegenen Supermarkt offenbar den Geruch verbreitet.

So sieht die Frucht Durian aus. © Carola Frentzen/dpa

Durian Die sogenannte Stinkfrucht ist in Südostasien beheimatet, wo sie immer weit verbreitet und äußerst beliebt ist ‒ obwohl deren Verzehr in der Öffentlichkeit vielerorts verboten ist. Der Grund ist ihr außergewöhnlicher Geruch. Um die Stinkbombe zu beschreiben, werden viele Vergleiche herangezogen: Zwiebeln, faule Eier oder Käse. Dieser wird unter anderem durch schwefelartige Verbindungen verursacht.

Allerdings wurde die Feuerwehr vor ein Problem gestellt. Um sicherzustellen, dass es sich bei dem „Duft“ tatsächlich um die Stinkfrucht handelte, wäre eine Vergleichsgeruchsprobe des Passanten nötig gewesen, der die Feuerwehr alarmiert hatte. Dieser war zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr vor Ort und telefonisch ebenfalls nicht erreichbar.

Die Feuerwehr München kommentiert den Vorfall gewohnt humoristisch: „Vielleicht erschreckten ihn die zahlreichen Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn von Feuerwehr und Polizei.“

Dahinter steckt jedoch ein ernst gemeinter Rat: „Leider kommt es immer wieder zu Einsätzen, an denen die Mitteiler nicht mehr anzutreffen sind. Wir bitten deshalb, vor Ort zu bleiben. Denn wenn jemand aus einer vermeintlichen Notsituation anruft, hat er auch sicher von uns nichts zu befürchten.“

Da keine Messergebnisse festgestellt wurden, war der Einsatz für die zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr und einige Streifen der Polizei nach einer halben Stunde wieder beendet.

