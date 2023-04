Die Geheimnisse des Gasteig-Interims HP8 in München ‒ Ein Blick hinter die Kulissen

Konzentrierte Möglichkeiten

+ © gmp Architekten Hallo hat einen Blick hinter die Kulissen des Gasteigs-Interims HP8 geworfen. © gmp Architekten

Der Gasteig ist das größte Kulturzentrum Europas und musste während der Sanierung umziehen. Hallo hat hinter die Kulissen des Interims „HP8“ geblickt.

München ‒ Das größte Kulturzentrum Europas: Auf diese Tatsache ist man beim Gasteig stolz. Daher war es kein leichtes Unterfangen, alle Angebote und Möglichkeiten „umzuziehen“. Zur Erinnerung: Das Backsteingebäude an der Rosenheimer Straße muss saniert werden, daher eröffnete am 8. Oktober 2021 das Interims-Gelände an der Hans-Preißinger-Straße 8 – auch HP8 genannt. Problem: Es bietet nur ein Viertel des Platzes. Trotzdem sind hier verschiedenste Gasteig-Institute untergekommen. Dazu zählen die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, die Musikhochschule und die Münchner Philharmoniker.



In der denkmalgeschützten Halle E kann man ohne Konsumzwang verweilen, Studierende nutzen die Bibliothek. Ein E-Piano steht zur freien Nutzung bereit. Die Bilanz nach eineinhalb Jahren: Das Konzept ist aufgegangen, wie Chef Max Wagner im Interview erklärt: „Wir haben nur in der Pandemie gebaut, haben es in der Zeit und im Budget geschafft.“ Vertreter aus anderen Städten kommen zu Besuch, um zu erfahren wie das gelingen konnte. Und der HP8 wächst weiter: Heuer soll der Vorplatz begrünt werden. Hallo hat sich die einzelnen Bausteine des Interims angeschaut.

Gasteig-Interim HP8: Der Schlüssel zum Klang

Münchens modernster Konzertsaal: Das Gebäude der Isarphilharmonie ist eine Stahlkonstruktion, in die der Konzertsaal für fast 2000 Gästen eingebettet ist. Hallo durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen.



Durch den Kontrast zum dunkel gehaltenen Saal strahlt die Bühne aus hellem Holz. Die Bühne ist aus Zedernholz, weil das schön resoniert, also mitschwingt. Sie ist hohl – ein großer Resonanzkörper. Der Akustiker Yasuhisa Toyota habe darauf bestanden, dass die Celli ihren Dorn direkt auf das Holz stellen. „Wir waren erst skeptisch, aber der Unterschied war merklich“, erklärt Sebastian Gattner, Leitung Ton- und Medientechnik. Die Decke und Wände des Saals sind verschachtelt, um den Schall nicht 1:1 zurück zu werfen.



Beim Umzug aus dem Gasteig in Haidhausen wurden Scheinwerfer und Lautsprecher mitgenommen. „Wir haben sie auseinander gebaut und zum Lackieren gegeben.“ In einer meterlange Schlange wurden die Lautsprecher aufgereiht. „Wir haben alle wieder zusammengebaut bekommen – und wir machen das auch nicht alltäglich – und es haben alle wieder gespielt“, verrät Gattner.



Wenn man den Schnürboden betritt, erkennt man gut, dass der Konzertsaal aus Vollholz und in die Stahlkonstruktion eingehängt ist. Die Holzwände sind 33 Zentimeter dick. Der Schnürboden sei anders als in der alten Philharmonie, wo es kleinteiliger und verwinkelter war, erklärt Gattner. Durch Löcher werden Kabel abgelassen, um Mikrofone für Aufzeichnungen anzubringen. Wie diese positioniert werden, hängt von der Orchesterbesetzung ab. „Ein klassisches Konzert wird mit zwei bis drei Hauptmikrofonen aufgenommen.“ Dann gibt es noch Mikrofone, um einzelne Instrumentengruppen zu stützen.



Gasteig-Interim HP8: Dem Wasser so nah

Das Tonstudio in der Isarphilharmonie ist etwas kleiner als im Gasteig. Vorne sitzt ein Tonmeister, der das Operative bedient. Am Tisch dahinter sitzt ein Tonmeister mit der Partitur, der sich Notizen macht, sich alles auf dem Kopfhörer anhört. „Wir haben die Aufnahmen der Philharmoniker von so gut wie allen Konzerten, die aufgenommen wurden, archiviert.“ In zwei Safes im Gasteig in Haidhausen sind Datenträger der letzten 35 Jahre aufbewahrt. Manchmal soll aus älteren Aufnahmen noch eine CD hergestellt werden. „Der große Safe wird erst einmal drüben bleiben, der kleine mit den aktuellen Aufnahmen hierher umziehen“, sagt Gattner.



Insgesamt sind 30 Techniker im Team, neun davon sind für den Ton zuständig. Manchmal muss der Umbau schnell gehen, zum Beispiel zwischen den Proben der Philharmoniker und einem Konzert am Abend. „Wir versuchen es so zu planen, dass es vom Aufbau zusammenpasst.“ Man sei aber auch davon abhängig, welche Veranstaltungen es seien, wenn zum Beispiel von E- auf U-Musik umgebaut wird, was für „Ernste“- und „Unterhaltungs“-Musik steht.

Gasteig-Interim HP8: Zwischen Reifen, Werkstätten und Bienenstöcken

Das Gelände des Interims in Sendling liegt direkt an der Isar. Im Erdgeschoss der Halle E kann man sehen, wie nah der Grundwasserspiegel ist – nur Zentimeter sind zwischen Abdeckgitter und Wasseroberfläche. Um das Gebäude vor Hochwasser zu schützen gibt es zwei Hebepumpen. Wenn das Grundwasser steigt, werden die Pumpen über einen Schwimmerschalter gestartet. Sie werden elektrisch betrieben und sind redundant – auch eine Pumpe alleine könnte die nötige Arbeit machen. Diese Vorrichtung bestand schon vor dem Einzug des Gasteigs auf dem Gelände. Die Pumpen arbeiten so leise, dass man es weder in der Halle E noch im Konzertsaal hören würde.

Neues Gelände, neue Geschichten: Beim Umzug auf das Interims-Grundstück (HP 8) haben sich neue Verbindungen ergeben.



• Wohlgeformte Noten: Seit Jahren gibt es auf dem Gelände einen Reifenhandel. Um Bestehendes mit dem Neuen zu verbinden, hat der Händler extra ein Wandbild anfertigen lassen, in dem die Musik und der Reifen(-handel) vereint sind.

• Streicher und Späne: Auch eine Schreinerei hat hier ihre Werkräume. Ein verlockender Rahmen für ein Konzert, wie sich die Münchner Philharmonikern dachten. Ein Streichquartett und ein Duo spielten in der Schreinerei für einen Beitrag für Sweet Spot für die Aufnahme einer Sendung.

• Isarsummen: Nicht nur Mitarbeiter und Technik sind von der Rosenheimer Straße nach Sendling umgezogen. Auch die Gasteig-Bienenstöcke stehen ab sofort auf einem der Gebäude an der Hans-Preißinger-Straße 8. Wie viel Honig die Bienen im HP8 erzeugen und wann man diesen dann im Verkauf anbieten kann, wird sich zeigen. Derzeit wird im Deli Café in der Halle E der Honig aus dem Gasteig in Haidhausen aus dem vergangenen Jahr verkauft. Das Etikett wird jetzt in einem Malwettbewerb von Kindern neu gestaltet.



