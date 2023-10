Debatte um neues Konzerthaus im Werksviertel in München: BR-Intendantin ruft Politik zu Entscheidung auf

Von: Sebastian Fuchs

Das Kulturzentrum Gasteig in München. © Peter Kneffel/dpa

Die Planungen zur Sanierung des Gasteigs in München laufen seit Jahren. BR-Intendantin Katja Wildermuth fordert die Politik jetzt zu einer Entscheidung auf.

München ‒ In der Debatte um das geplante neue Konzerthaus in München hat die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, von der Politik eine Entscheidung angemahnt.

„Wir setzen da drauf, dass die Politik das Konzerthausprojekt nach der Wahl jetzt mit frischem Elan angeht“, sagte Wildermuth laut Deutscher Presseagentur (dpa) am Donnerstag in der Sitzung des Rundfunkrats in München. Bayerns einzigartige Musik- und Kulturszene habe sich eine „kraftvolle Entscheidung verdient“.

Der Freistaat plant das Konzerthaus, das Spielstätte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) werden soll. Angesichts der geschätzten Kostensteigerungen hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Vorhaben aber eine Denkpause verordnet, gleichwohl liefen die Planungen weiter.

Kritik und Gegenkritik bestimmen die Diskussion um den Bau eines neuen Orchesterhauses

Söder hatte unter anderem darauf verwiesen, dass es in München schon die Isarphilharmonie, das Kulturzentrum Gasteig mit der Philharmonie und den Herkulessaal gibt. Seine Zweifel an einem weiteren Bau hatten in Politik und Gesellschaft teils Zuspruch, aber auch viel Kritik bekommen.

Auch Star-Dirigent Sir Simon Rattle, der neue Chef des Symphonieorchesters, hatte mehrfach die Umsetzung des Projekts gefordert.

