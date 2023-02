Gute Nachrichten für Kreative und Kulturschaffende ‒ Zwischennutzung des Gasteig-Gebäudes in München steht

Von: Kristina Beck

Wie geht es mit dem Gasteig-Gebäude an der Rosenheimer Straße in München weiter? © Matthias-Schoenhofer

Die Zwischennutzungspläne im alten Gasteig an der Rosenheimer Straße sind nun konkret. Was für das ehemalige Kulturzentrum in München vorgesehen ist

München / Haidhausen ‒ Beim Thema „Gasteig“ gibt es zwei Nachrichten. Die schlechte ist: Es hat sich kein Investor für die Gasteig-Sanierung gefunden. Die gute: Im alten Gasteig-Gebäude an der Rosenheimer Straße kommen temporär Künstler und Kreative unter.

„Es hat ein bisschen gedauert, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber nun haben wir die Grundlage für eine Zwischennutzung, wie sie München vielleicht noch nicht gesehen hat“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner .

Gasteig in München: Bis wann die Zwischennutzung geplant ist

Im Auftrag der Stadt München hat Wagner den Vertrag ausgehandelt, auf dessen Basis das Gasteig-Gebäude in Haidhausen bis zur nötigen Sanierung zwischengenutzt werden soll.

Im Vorfeld hatte es ein Auswahlverfahren gegeben, aus dem Zwischennutzer hervorgegangen sind. Diese haben sich inzwischen in der gemeinnützigen GmbH „Fat Cat“ zusammengeschlossen. Wagner hat am Freitag, 3. Februar, einen Vertrag unterzeichnet, dessen Laufzeit bis Ende 2023 terminiert ist.

Zwischennutzung im Gasteig: Was ist im ehemaligen Kulturzentrum in München geplant?

Nach dem Auszug von Münchner Stadtbibliothek, Münchner Volkshochschule, Musikhochschule und Münchner Philharmonikern aus dem Stammhaus in verschiedene Interimsquartiere das Gebäude in Haidhausen durch die sogenannten Hauptzwischennutzer bespielt werden, die wiederum andere Kreative ins Haus holen, teilt das Gasteig mit.

Fokus soll dabei vor allem auf der freien Szene liegen und „Diversität, kulturelle Bildung und soziale Initiativen einschließen, ebenso ein Angebot mit einem großen Anteil von kostenlosen oder kostengünstigen kulturellen Nutzungen, unter anderem Ateliers und Proberäume für Kreative“.

Call for ideas und Tag der offenen Tür: Was fehlt München konkret?

Die nächsten Schritte seien bereits geplant. Till Hofmann von Fat Cat sagt: „Wir bereiten gerade einen call for ideas vor, an dem sich jede*r beteiligen kann, und hoffen auf große Resonanz und viele kreative Ideen.“

Zudem werde ein Tag der offenen Tür geplant ‒ für alle interessierten Kulturschaffenden, Bildungsorganisationen, soziokulturellen Akteure, Veranstalter und Anwohner, um herauszufinden und zu diskutieren: „Was fehlt München?“

„Daraus werden wir dann eine möglichst bunte Struktur basteln. Und dann kann Fat Cat losschnurren mit diversen, inklusiven, niedrigschwelligen Veranstaltungen und Angeboten für alle“, fügt Hofmann hinzu.

