Mehr Klimaschutz in München ‒ Förderung für Gastronomie und Einzelhandel beim Umstieg auf Mehrweg-Pfandsystem

Von: Jonas Hönle

München unterstützt Gastronomie und Einzelhandel bei Umstieg auf Mehrweg-Pfandsystem mit finanzieller Förderung. (Symbolbild) © Franziska Kraufmann/dpa

Gastronomie- und Einzelhandels-Betriebe in München erhalten von der Stadt eine finanzielle Förderung, wenn sie ihr To-Go-Angebot auf ein Mehrweg-Pfandsystem umstellen.

München soll eine sogenannte „Zero Waste City“ werden. Dafür will die Stadt die Gastronomie und den Einzelhandel beim Umstieg auf ein Mehrweg-Pfandsystem unterstützen und bietet ab dem 4. April eine finanzielle Förderung an. Das hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz des Stadtrats am Dienstag beschlossen.

Förderung für Klimaschutz - Stadt München unterstützt Gastronomie und Einzelhandel bei Umstieg auf Mehrweg-Pfandsystem

„Essen und Trinken zum Mitnehmen, aber ohne große Müllberge zu produzieren: Das ist zeitgemäß, nachhaltig und leistet einen wichtigen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz.“, erklärt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Das neue Förderprogramm sei nun ein wichtiger Mosaikstein zum Ziel „Zero Waste City“.

Einweggeschirr verbraucht irrsinnige Mengen an wertvollen Ressourcen und produziert tonnenweise Müll.

Laut Umweltbundesamt werden in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Pappbecher hergestellt. Für München sind das rund 47 Millionen verwendete Einwegbecher pro Jahr. Eine Erhebung des Abfallwirtschaftsbetriebs München (AWM) ergab sogar 69 Millionen verwendete Einwegbecher pro Jahr. Das entspricht geschätzt bis zu 10.350 Tonnen an CO2-Emissionen und rund 4.800 Tonnen Müll in München pro Jahr.

Mehrweg-Pfandsystem bei To-Go-Angebot in München

Die meisten Betriebe in München würden derzeit noch auf Einweggeschirr setzten, obwohl es bereits Alternativen gebe. So könne man etwa eigene Behältnisse in den Supermarkt mitbringen und sich beispielsweise den Käse an der Käsetheke direkt einpacken zu lassen. Oder in Cafés können man den Kaffee im eigenen To-Go-Becher mitnehmen.

Doch nicht immer würde man daran denken, die eigenen Behältnisse mitzunehmen oder die Hygienevorschriften seien gerade in Corona-Zeiten (Die aktuelle Inzidenz in München) noch strenger. Ein Mehrweg-Pfandsystem könne hier eine attraktive Alternative darstellen.

Betriebe, die To-Go-Angebote machen, können nun bis zu 500 Euro Förderung beantragen, wenn sie sich an einem der in München bestehenden Mehrweg-Systeme beteiligen. Internationale Gastronomieketten sind von der Förderung allerdings ausgeschlossen.



Darüber hinaus finden Betriebe unter www.mehrwegberatung-muenchen.de ab sofort Informationen, Beratung und Schulungsangebote.

