Gleich mehrere Gaststätten-Einbrüche in einer Nacht ‒ Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung

Von: Jonas Hönle

Teilen

Nach mehreren Einbrüchen in Gaststätten in München sucht die Polizei Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung der Täter. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

In München kam es in einer Nacht zu gleich mehreren Einbrüchen in Gaststätten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und veröffentlicht eine Täter-Beschreibung.

Nach mehreren Einbrüchen in Gaststätten in München sucht die Polizei Zeugen und veröffentlicht eine Beschreibung der Täter. Derzeit laufen Ermittlungen, ob die Fälle in der Grünwalder Straße, Harthauser Straße und Geiselgasteigstraße in Zusammenhang stehen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Einbrüche in Gaststätten in München - Polizei prüft Zusammenhang zwischen Fällen in der Grünwalder Straße, Harthauser Straße und Geiselgasteigstraße

Am Montag, gegen 03 Uhr, meldete ein Anwohner über den Polizei-Notruf 110, dass mehrere Personen versuchten in eine Gaststätte in der Grünwalder Straße einzubrechen.

Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Gegen 03:15 Uhr kam es in der Harthauser Straße zu einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte. Nach den ersten Polizei-Ermittlungen verschafften sich auch hier zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen.

Gegen 04 Uhr kam es in der Geiselgasteigstraße zu einem weiteren Gaststätten-Einbruch durch bislang unbekannte Täter. In diesem Fall wurde ein Laptop entwendet.

Das Kommissariat 51 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den drei Fällen.

Polizei München veröffentlicht Täter-Beschreibung und bittet Zeugen um Hinweise

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1 : ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Wintermütze, schwarzer Daunenjacke, roter Jogginghose mit weißen Streifen, führte schwarze Einkaufstüte mit

: ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Wintermütze, schwarzer Daunenjacke, roter Jogginghose mit weißen Streifen, führte schwarze Einkaufstüte mit Täter 2: Komplett schwarz gekleidet, schwarze Kopfbedeckung, kräftige Statur

Zeugen-Aufruf der Polizei München Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Straße, Harthauser Straße, Geiselgasteigstraße, Karolinger Allee, Theodolindenplatz und Siebenbrunner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei griff einen Dieb im Löwen-Kostüm am Hautbahnhof München auf einem gestohlenen E-Scooter auf. Mit im Gepäck: Vodka und Aperol für mehrere hundert Euro.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.