Altes Gebäude der „University of Maryland“ in München wird zu Wohnbau – BA sorgt sich um Parksituation

Derzeit wird die ehemalige „University of Maryland“ zu einem Wohnhaus umgebaut. © Katrin Hildebrand

Im Gebäude der einstigen „University of Maryland“ in München sollen Unterkünfte entstehen, doch die Stadibau kann nur 48 Stellplätze schaffen. Droht die Parknot?

Geplant sind 150 Unterkünfte für Staatsdiener. Diese sollen im Gebäude der einstigen „University of Maryland“ entstehen. Doch kann die Stadibau am Eck Soyerhof-/Peter-Auzinger-Straße nur 48 Stellplätze schaffen. Der BA Untergiesing-Harlaching sorgt sich nun um die künftige Parksituation vor Ort. In einem SPD-Antrag heißt es, dass die Lage schon jetzt angespannt sei.

Altes „University of Maryland“-Gebäude in München wird zu Wohnbau - BA sorgt sich um Stellplätze

Die Stadibau sieht das anders. „Dort entstehen vor allem Kleinwohnungen“, erklärte Projektleiter Holger Schneider gegenüber dem Viertelgremium. „Wir gehen davon aus, dass nicht jeder Mieter ein Auto hat.“

Eine ähnliche Position kommt auch aus dem BA Obergiesing-Fasangarten: CSU-Sprecher Stefan Reinwald meinte gegenüber Hallo, dass in Sachen Parkplatzsituation keine Bedenken bestünden. Der BA Untergiesing-Harlaching hofft nun, dass die zukünftigen Mieter vor allem den ÖPNV nutzen werden.

Stefan Reinwald © privat

Offiziell liegt der Grund der „University“, bis zu deren Abzug 1992 von der US-Army genutzt, in Obergiesing neben der Mc-Graw-Kaserne. Doch grenzt er direkt an ein Harlachinger Wohnviertel mit teils sehr engen, dicht beparkten Straßen.



Laut Stadibau sollen die 48 Stellplätze unter dem Innenhof entstehen. Schneider sagte gegenüber Hallo, dass im Zuge des Neubaus am benachbarten McGraw-Areal weitere 180 Stellplätze entstünden, die auch von „University“-Bewohnern gemietet werden könnten.

