Bezirksausschuss Schwabing-Freimann fordert neues Gebrauchtwarenhaus im eigenen Stadtteil

Von: Benedikt Strobach

Der BA Schwabing-Freimann wünscht sich ein eigenes Gebrauchtwaren-Kaufhaus im Bezirk wie die „Halle 2“. Vorbild sollen sogenannte „Charity Shops“ aus Großbritannien sein. © Schlaf

Ein Gebrauchtwarenhaus wie die Pasinger „Halle 2“ - das wünscht sich Freimann. Welche Gründe für eine solche Halle, welche dagegen sprechen:

Freimann – Das Konzept ist simpel: Statt benutzte, noch funktionsfähige Gegenstände wegzuwerfen, gibt man sie ab, damit andere sie erwerben und weiter nutzen können. Die „Halle 2“ in Pasing, das städtische Gebrauchtwarenhaus, funktioniert nach diesem Prinzip. Ein solches wünscht sich der BA Schwabing-Freimann nun auch im eigenen Stadtteil. Einen entsprechenden Antrag von Barbara Epple (Grüne) nahm das Gremium in seiner jüngsten Sitzung einstimmig an.

Barbara Epple © privat

Auslöser sei laut der Initiatorin ein Anliegen aus der Bürgerversammlung für Freimann gewesen. Eine Anwohnerin hatte gefordert, eine Gebrauchtwaren-Abgabestelle im Wertstoffhof im Viertel einzurichten. Das lehnte die Stadt ab, da dieses Angebot dem eigentlichen Sinn eines Wertstoffhofs widerspreche.

Ökologisch sinnvoll - ökonomisch auch?

„Allerdings ist Pasing für Einwohner von Schwabing-Freimann nicht gerade um die Ecke“, betont Epple. Daher bemühe sie sich um einen zweiten Standort für ein städtisches Gebrauchtwaren-­Kaufhaus, etwa im Bereich „in oder um Neufreimann“. Epple geht noch weiter: Ein fest installiertes Gebraucht-Kaufhaus solle es „in jedem Bezirk Münchens geben“. Dies würde die städtische Kreislaufwirtschaft fördern. Der BA folgte ihrem Anliegen und leitete den überfraktionellen Antrag an die Stadt weiter.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) erklärt auf Hallo-Anfrage, dass ein zweites Gebrauchtwaren-Kaufhaus aus ökologischer Sicht Sinn machen würde. „Allerdings ist ein Standort vergleichbarer Größe auch mit hohen Kosten verbunden“, sagt Sprecherin Marie Bund. Zudem müsste ein geeignet großer Standort dafür gefunden werden. Fraglich sei auch, „ob wirklich eine derart große Menge an zusätzlichen, gut erhaltenen Gebrauchtwaren vorhanden ist“. Der AWM plane aber, „mit wechselnden Pop-up-Stores in verschiedenen Stadtgebieten flexibel und bedarfsgerecht zu organisierende, bürgernahe Angebote zu schaffen“, sagt Bund. Ein Beispiel dafür seien die Nachbarschaftstage, an denen Bürger wohnortnah Sperrmüll abgeben können.

Die „Halle 2“ Die „Halle 2“ gibt es seit 2001. Zuerst war sie an der Sachsenstraße in Giesing beheimatet. Seit 2016 steht das Gebrauchtwarenhaus an der Peter-Anders-Straße 15 in Pasing. Der Name „Halle 2“ stammt von der „Fahrzeughalle 2“ der früheren AWM-­Zentrale an der Sachsenstraße. Heute bedeute die Zwei laut Sprecherin Bund „aus zweiter Hand“. 2022 wurden in der „Halle 2“ laut AWM 225 019 Artikel für einen hohen sechsstelligen Umsatz verkauft.

