140. Geburtstag von Karl Valentin: Was seine Urenkelin sagt, welche Stücke & Aktionen in München zu sehen sind

Von: Daniela Borsutzky

Das erste von zwei Selbstportraits Valentins, aufgenommen während des Ersten Weltkriegs. Zusammen mit seinen Zitaten „.. wenn’s einem die Friedenspalme aus der Pratz’n schiassn!“ © Valentin-Karlstadt-Musäum München

Karl Valentin würde bald seinen 140. Geburtstag feiern. Wo der Jubilar in München gefeiert wird und was seine Urenkelin über Karl Valentin zu erzählen hat...

München Ein kläglicher Friedensengel, quasi aus den Latschen kippend, mit einem dürren Palmwedel in der Hand und einem traurigen Gschau. Dieses Selbstportrait nahm Karl Valentin 1915 von sich auf, eine weitere Version zeigt ihn mit einer aus der Hand geschossenen Palme. So wird er an seinem 140. Geburtstag auf Fahnen von den Türmen des Isartors wehen.

Das zweite mit dem Zitat „.. und schenke uns im Neuen Jahr – den langersehnten Frieden.“ Die Porträts werden auf Bannern vorm Isartor wehen. © Valentin-Karlstadt-Musäum München

140. Geburtstag von Karl Valentin: Museum will Ehrentag am Isartor feiern

Positionieren würde sich Karl Valentin heutzutage wohl nicht, meint Sabine Rinberger, die Leiterin des Valentin-Karlstadt-Musäums. Weil sein 140. Geburtstag am Samstag, 4. Juni, jedoch in eine „gewisse Zeit“ fällt, habe man sich als Kultureinrichtung entschieden, den Ehrentag zu feiern – und gleichzeitig Solidarität mit den Bürgern der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Anlass wird es um 12 Uhr ein kleines Standkonzert im neu beflaggten Innenhof des Isartors geben.

Ruhig bleibt es hingegen im Valentin-Haus in Planegg. „Mein Urgroßvater war kein Feierbiest“, sagt Rosemarie Scheitler-Vielhuber, die Urenkelin Karl Valentins. Sie vermutet, dass dieser seinen 140. Geburtstag „einfach ganz normal auf der Bühne“ verbringen würde. Sie selbst wird seinen Ehrentag nicht feiern, wenngleich sie mit der Familie das Grab besuchen werde.

Karl Valentins Urenkelin Rosemarie Scheitler-Vielhuber © privat

Ruhig blieb es im Valentin-Haus auch die vergangenen zwei Jahre. Normalerweise führt die 57-Jährige regelmäßig durch ihr Heim, in dem Valentin seine letzten Jahre verbrachte. Doch da ihre Gäste meist fortgeschrittenen Alters – oft in Begleitung der Enkel – sind, will sie warten, bis sich die Corona-Lage noch weiter entspannt hat. „2024 möchte ich wieder Führungen anbieten“, sagt Scheitler-Vielhuber. Und sie ist sich sicher, dass die Interessenten wieder kommen werden. Was sie stolz macht: „Seine Zitate sind in aller Munde – ob Fußballer, Politiker oder in der Kirche.“



140. Geburtstag von Karl Valentin: Auch heute sind seine Sprüche noch aktuell

Dass Karl Valentin nichts an Aktualität eingebüßt hat, bestätigt auch Anwalt Gunter Fette, der Valentins urheberrechtlichen Nachlass verwaltet. „Seine Sprüche werden nahezu täglich von jemandem genutzt“, sagt Fette. Passend findet er die Inszenierung als Friedensengel und erzählt von Valentins letztem öffentlichen Auftritt während des Zweiten Weltkriegs: „Plötzlich hat er sinngemäß gesagt, er könne jetzt nicht mehr weiter den Kasperl machen, während draußen die Bomben fallen. Dann ist er bis 1947 nicht mehr aufgetreten.“



Musäumsdirektorin Rinberger wünscht sich, dass seine Kunst, in Filmen oder auf der Bühne, auf ewig lebendig bleibt. „Gar nicht unbedingt für ihn, sondern für uns alle. Weil wir am meisten von ihm haben.“

Sabine Rinberger © Daniela Borsutzky

Diese Valentin-Inszenierungen stehen an Das ValentinKarlstadt Theater zeigt „Die Orchesterprobe“ am Mittwoch, 27. Juli. Beginn ist um 19.30 Uhr im Schlossgarten Blutenburg, Seldweg 15. Karten zu 30 Euro unter www.muenchenticket.de. Das Kreativ Labor der Pfennigparade hat die inklusive Theaterinstallation „Der Friedensengel trifft den Valentin“ entwickelt. Premiere ist am Donnerstag, 2. Juni, um 19 Uhr im Ubo9, Ubostraße 7. Weitere Termine sind jeweils am Donnerstag um 19 Uhr: Am 30. Juni im Pelkovenschlössl, Moosacher St.-Martins-Platz 2, am 7. Juli im Giesinger Bahnhof, am 14. Juli im Luise, Ruppertstraße 5, und am 28. Juli im Einstein Kultur, Einsteinstraße 42. Der Eintritt ist frei.

Das Münchner Marionettentheater, Blumenstraße 32, zeigt im Rahmen des „Altmünchner Abends“ den Einakter „Die verhexten Notenständer“ am Samstag, 18. Juni, um 20 Uhr. Tickets zu 20 Euro unter Telefon 26 57 12.

