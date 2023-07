Fünf Jahre Erinnerungszeichen in München: Gedenkveranstaltung zum Jubiläum im Alten Rathaus

Von: Sebastian Fuchs

Seit fünf Jahren werden Erinnerungszeichen im Münchner Stadtgebiert gesetzt. © Sven Hoppe/dpa

Vor fünf Jahren wurden die ersten Erinnerungszeichen in München gesetzt. Anlässlich des Jubiläums findet am 6. Juli eine Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus statt.

München ‒ Mehr als 200 Erinnerungszeichen an mehr als 80 Orten gibt es im Münchner Stadtgebiet. Die Ersten wurden im Juli 2018 gesetzt. Aus Anlass des Jubiläums findet am Donnerstag, 6. Juli, 16.30 Uhr, eine Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus, Marienplatz 15, statt.

Gedenkveranstaltung anlässlich fünf Jahren Erinnerungszeichen in München

Wie die Stadt München berichtet, werden unter anderem Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kulturreferent Anton Biebl, Dr. h.c. mult. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Professor Dr. Michele Barricelli von der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie Angehörige der Personen, für die Erinnerungszeichen gesetzt werden, teilnehmen.

Die Erinnerungszeichen in München ‒ Wo und für wen sie angebracht werden

Erinnerungszeichen werden seit 2018 an Orten angebracht, an denen Menschen lebten, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Die Erinnerungszeichen bestehen aus gebürstetem Edelstahl und sind vergoldet. Es gibt sie als Wandtafeln an der Fassade und als Stelen auf öffentlichem Grund. Sie enthalten die wichtigsten Lebensdaten, Angaben zum Schicksal und ‒ falls vorhanden ‒ ein Bild.

Übersicht über das Programm der Gedenkveranstaltung in München

16.30 Uhr: Gedenkveranstaltung, Altes Rathaus, Marienplatz 15, mit Oberbürgermeister Dieter Reiter und weiteren Gästen

Ca. 17:30-19:30: Anbringung der Erinnerungszeichen für von Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Personen

Genauere Informationen darüber, wo die Erinnerungszeichen am 6. Juli in München angebracht werden, finden Sie hier.

