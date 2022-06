Gedenkveranstaltung und Erinnerungszeichen für den von den Nationalsozialisten ermordeten Richard Burger

Teilen

Initiiert von der Familie Richard Burgers wird am findet am Freitag eine Gedenkveranstaltung für den von den Nationalsozialisten ermordeten Geschäftsmann statt.

München - Eine Gedenkveranstaltung und ein Erinnerungszeichen sollen am Freitag, 10. Juni, an den von den Nationalsozialisten im November 1938 ermordeten Richard Burger erinnern.

Die Gedenkveranstaltung findet um 14 Uhr im „Das Josef“ (Klenzestraße 99) statt. Neben Stephan Maria Alof und Albert Knoll von der KZ-Gedenkstätte Dachau, sowie dem BA-Vorsitzenden Benôit Blaser, die auf der Veranstaltung sprechen, werden der Enkel von Richard Burger, Jan Rybar, und sein Urenkel Philip Klein die Biografie ihres Großvaters beziehungsweise Urgroßvaters verlesen.

Um 15 Uhr soll das von Burgers Familienangehörigen initiierte Erinnerungszeichen in der Auenstraße 52, wo die Familie ab 1932 gelebt hat, der Öffentlichkeit übergeben werden.

Zur Biografie von Richard Burger

Richard Burger wurde am 28. August 1880 in Schlaining im Burgenland geboren. Er wuchs in Graz auf und besuchte die Handelsschule. Nach Abschluss seiner kaufmännischen Lehre arbeitete er ab 1902 als Geschäftsführer der Firma Arthur Fischer in München und heiratete 1910 Laura Fischer, die Tochter des Inhabers. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder, ein Sohn verstarb als Baby. Im Ersten Weltkrieg diente Richard Burger in der österreichischen Armee.

1918 gründete er die Firma Aicher und Burger, trat aber bereits 1924 wieder aus dem Unternehmen aus und meldete 1925 ein Gewerbe als Vertretung in Textilwaren an.

1932 zog die Familie in die Auenstraße 52, wo sich ihre Situation nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verschlechterte. So überfielen Hitlerjungen die jüdische Familie in ihrer Wohnung.

Seit 1937 war Richard Burger als Provisionsvertreter für Herrenwäsche in ganz Bayern unterwegs. Im Zuge der Pogromnacht wurde er von der Gestapo am 10. November 1938 ins Konzentrationslager Dachau gebracht, wo ihn die SS am 16. November 1938 ermordete. Seine Frau und die Töchter konnten emigrieren.

Sein Grab befindet sich auf dem Neuen Israelitischen Friedhof München.