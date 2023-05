Zu wenig Fahrradwege, zu intensiver Verkehr – Eltern aus dem 19. Bezirk fordern Verbesserungen der Straßensituation

Von: Daria Gontscharowa

Teilen

Auf der engen Liesl-Karlstadt-Straße ist kein Radweg vorhanden. Kinder müssen auf dem schmalen Fußweg radeln. © ip

Kinder, die mit dem Radl zur Schule fahren, seien auf einigen Sollner Straßen besonders gefährdet, finden Eltern und möchten handeln. Die Polizei sieht das nicht so...

Fürstenried-Solln ‒ „Wir möchten auf ein ernstes Problem der Schulwegunsicherheit an der Herterich– und Liesl-Karlstadt-Straße hinweisen und bitten um Unterstützung“, appellierte Ricarda Wolf an die Lokalpolitiker in der jüngsten Sitzung des örtlichen BA.

Ricarda Wolf © Daria Gotscharowa

Sie ist Mutter von schulpflichtigen Kindern. Diese müssten ab dem Herbst 2023 von der Petersenstraße Richtung Fürstenried West zu einer neuen Schule fahren. Ab der Ecke Herterich-/Springerstrasse werden sie von einem rotmarkierten Radweg geleitet. Weiter geht es dann auf der Herterichstraße ohne Fahrradweg über die Forstenrieder Allee auf die Liesl-Karlstadt-Straße. „Auf der Herterichstraße mit dem Rad unterwegs zu sein, ist lebensgefährlich. Hier gibt es keinen Fahrradweg und das Tempo 50 ist erlaubt“, äußerte Wolf ihre Sorge, die auch mindestens zehn weitere in der Petersenstraße wohnende Familien hätten.



Gefährlicher Schulweg: Polizei sieht keinen Handlungsbedarf

Besonders kritisch sei der Kreuzungsbereich Forstenrieder Allee/Herterichstraße. „Diesen mit dem Fahrrad zu bewältigen, ist für Kinder ausgeschlossen“, betonte Wolf. Auch auf der ganz engen Liesl-Karlstadt-Straße sei kein Radweg vorhanden. „So müssen die Kinder entgegen der von der Polizei im Verkehrsunterricht vermittelten Regeln auf dem schmalen Fußweg fahren. Im Berufsverkehr, wenn auch die Schüler unterwegs sind, ist die Strecke sehr stark befahren. Hier haben sich schon Unfälle ereignet“, ärgerte sich die Mutter.



Letzteres kann die Polizeiinspektion (PI) 29 allerdings nicht bestätigen: „Von Januar 2020 bis 23. Mai 2023 wurden fünf Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrenden zwischen Forstenrieder Allee und Neurieder Knoten registriert. Dabei erlitten Fahrradfahrer leichte oder keine Verletzungen“, teilt Christoph Ost, Polizeihauptkommissar auf Hallo-Nachfrage mit. Bei einem Schulwegunfall verwechselte ein Kind die Bremszüge und „stürzte alleinbeteiligt“.

Auf der Herterichstraße seien der PI keine Verkehrsunfälle mit Beteiligung von fahrradfahrenden Schulkindern während des erwähnten Zeitraums bekannt. Außerdem weist Ost darauf hin, dass obgleich entlang der Herterichstraße regulär Tempo 50 gelte, dies jedoch an mehreren Stellen durch Tempo 30 unterbrochen sei.



Gefährlicher Schulweg: Erfolg der Initiative ist fraglich

„Die Polizei sieht aufgrund der baulichen Gegebenheiten keine weiteren Handlungsmöglichkeiten“, sagt der Polizeihauptkommissar. Die BA-Mitglieder würden hingegen das Anliegen von Wolf unterstützen. Aber: „Bereits 2022 haben wir eine Erweiterung von Tempo 30 auf der Liesl-Karlstadt-Straße und Herterichstraße beantragt. Mit der Begründung, dass keine gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde vorlägen, hat das Mobilitätsreferat den Antrag abgelehnt“, sagte BA-Chef Ludwig Weidinger (CSU).

Auch auf Hallo-Nachfrage teilt die Behörde mit, dass kein Handlungsbedarf bestehe. In vielen Straßenabschnitten des Gebiets gebe es bereits Tempo 30. Dass die Verkehrssituation unverändert bleibt, will Wolf keinesfalls hinnehmen. „Wir Eltern werden uns direkt ans Mobilitätsreferat wenden“, verspricht sie.

Auch die Grünen schlugen vor, erneut einen entsprechenden Antrag beim Referat einzureichen. „Sie können ihn gerne vorbereiten und dann werden wir sehen“, sagte Weidinger skeptisch.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.