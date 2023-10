München: Gefahr für radelnde Schüler durch Brückenbau über die Offenbachstraße in Pasing

Von: Andreas Schwarzbauer

Zwischen Lastwagen und Autos müssen die Schüler an der Offenbachstraße in München auf die Fahrbahn wechseln. © Andreas Schwarzbauer

Wegen des Brückenbaus über die Offenbachstraße in München werden Radler auf die Fahrbahn gezwungen. Auch für Schüler ist der Weg dadurch gefährlich.

München / Pasing ‒ Ein wenig hilflos stehen die beiden Schüler an der Absperrung, die den Radweg an der Offenbachstraße in Richtung Norden wegen einer Baustelle unterbricht. Sie müssen nun auf die Fahrbahn wechseln. Doch der Verkehr dort ist dicht und der Bordstein an dieser Stelle nicht abgesenkt.



Für Christina König ist das ein Unding. „Es ist lebensgefährlich, denn auf der Offenbachstraße herrscht sehr viel Verkehr. Es sind nicht nur Autos unterwegs, sondern auch Lastwagen und mehrere Buslinien“, sagt sie. Gleichzeitig radelten dort zahlreiche Kinder der Pasinger Schulen entlang. Auch Königs Söhne, die am Elsa-Brändström-Gymnasium die fünfte und siebte Klasse besuchen, sind darunter.



König will allerdings nicht, dass sie die Route über die Fahrbahn nutzen. Ihr ist es lieber, sie fahren entgegen der Verkehrsregeln auf dem Geh- und Radweg auf der anderen Seite. Dieser ist jedoch eng und stark frequentiert. Radler in Richtung Süden kommen den Schülern oft mit hoher Geschwindigkeit entgegen und Fußgänger schimpfen über die zusätzlichen Nutzer.



Schon seit Monaten gibt es wegen des Baus der neuen Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Offenbachstraße diese Probleme. „Dass noch nichts Schlimmeres passiert ist, grenzt an ein Wunder“, kritisiert König. Ihr reicht es nun ‒ zumal es ihrer Einschätzung nach eigentlich eine gute Gelegenheit gibt, die Situation zu entschärfen.

Das Mobilitätsreferat teilt zwar mit, dass Radler während der Bauphase über die Landsberger und Bäckerstraße durch die Unterführung am Pasinger Bahnhof fahren müssen, da an der Offenbachstraße während der Bauphase der Radverkehr nur einseitig möglich sei. König glaubt aber, dass es nun eine bessere Lösung gibt.

Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen: Gehweg würde genug Platz für Radspur bieten

Denn die Brücke ist so gut wie fertig und soll im Dezember eröffnet werden. Die Folge: Auf dem Geh- und Radweg parken keine Baufahrzeuge mehr und es liegt dort nur noch wenig Material. Es gebe somit genügend Platz, eine Spur für Radler einzurichten, meint König.

„Das wäre kurzfristig und unproble­matisch umsetzbar.“ Der Bezirksausschuss Pasing-­Obermenzing unterstützt sie dabei und fordert ebenfalls, „unverzüglich provisorisch und beidseitig sichere Fuß- und Radwege“ herzustellen.

Auf dem Gehweg wäre genügend Platz für eine Fahrradspur. © Andreas Schwarzbauer

Doch das nächste Problem wartet bereits: Ab 2024/25 wird auf der anderen Seite der Offenbach-Unterführung das neue Kulturbürgerhaus entstehen. Bei der Baustelleneinrichtung werde dann hoffentlich mehr Rücksicht auf die Radler genommen, mahnt König.

