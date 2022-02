München bereitet Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und Partnerstadt Kiew vor

Von: Jonas Hönle

München bereitet die Aufnahme und mögliche Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und der Partnerstadt Kiew vor. © Matthias Balk/dpa

OB Reiter beruft Krisenstab ein: Wegen dem Angriffskrieg in der Ukraine durch Russland bereitet München die Aufnahme und mögliche Unterbringung von Geflüchteten vor.

München bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine und der Partnerstadt Kiew vor. Nach dem Angriffskrieg durch Russland hat Oberbürgermeister Dieter Reiter einen Krisenstab einberufen, um die Aufnahme und mögliche Unterbringung zu koodinieren.

Auch wenn viele Menschen momentan noch aus der Ukraine vor allem in die Nachbarländer fliehen, wollen wir bestmöglich vorbereitet sein, um Geflüchteten auch in München Schutz vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat bieten zu können. Dass wir schnell und professionell helfen können, haben wir ja schon 2015 gezeigt. Auf diese Strukturen und Erfahrungen können wir jetzt zurückgreifen

Das Münchner Sozialreferat berichtet, dass kurzfristig rund 500 Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden könnten und weitere 1.000 Plätze derzeit vorbereitet werden.

Das Gesundheitsreferat habe zugesagt, ausreichend medizinische Kapazitäten bereitzustellen, um bei der Unterbringung von Geflüchteten sowohl den Infektionsschutz als auch notwendige medizinische Behandlungen sicherzustellen.

München hat ein Spendenkonto für die Menschen, die in der Ukraine und Kiew von Krieg betroffen sind, eingerichtet. OB Reiter hat auch den Dirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, aufgefordert, sich von der russischen Invasion der Ukraine zu distanzieren. Ansonsten drohe ihm die Entlassung

München bereitet die Aufnahme und mögliche Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine und der Partnerstadt Kiew vor

Wie die Stadt München mitteilt, wurden bei der ersten Sitzung des Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von OB Reiter zunächst die Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Geflüchteten dargestellt.

Ukrainische Staatsangehörige können visumsfrei nach Deutschland einreisen und sich hier bis zu 90 Tagen ohne Aufenthaltstitel aufhalten.

Der visumsfreie Kurzaufenthalt kann nach melderechtlicher Erfassung (Anmeldung) beim Bürgerbüro im Kreisverwaltungsreferat mit einer Aufenthaltserlaubnis aufgrund der Ausnahmesituation um weitere 90 Tage verlängert werden.

Da bei dieser Art des Aufenthalts die Betroffenen allerdings keinen Anspruch auf Leistungen in Form von Unterbringung oder Geldleistungen haben, sei er nur sinnvoll für Personen, die in Deutschland Verwandte oder Bekannte haben, bzw. sich den Aufenthalt selbst finanzieren können. Aktuell leben in München über 7.000 Personen mit ukrainischem Pass.

Die Zuständigkeit und Verantwortung für die Unterbringung Geflüchteter in Bayern liegt zunächst beim Freistaat. Geflüchtete, die sich den Aufenthalt nicht selbst finanzieren können, haben die Möglichkeit, ein Asylgesuch zu stellen beim Ankunftszentrum für Asylbewerber der Regierung von Oberbayern in der Maria-Probst-Straße 14.

Der Vorteil dieser Möglichkeit liege darin, dass den Betroffenen auf diese Weise Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zustehen und sie entsprechend untergebracht werden. Allerdings werden sie bei diesem Verfahrensweg nach der Aufnahmequote auf die Bundesländer verteilt und zur Wohnsitzname in einer Aufnahmeeinrichtung verpflichtet. Diese Variante ist daher vor allem in den Fällen sinnvoll, in denen aufgrund der persönlichen Umstände die staatlichen Hilfeleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

Hilfe für Ukraine Münchner, die hier ankommende Menschen aus der Ukraine ehrenamtlich unterstützen wollen, können sich beim Verein „Münchner Freiwillige - Wir helfen“ unter der E-Mail Adresse helfen@mfwh.de, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, melden.

Angesichts des Angriffs Russlands auf sein Land hat der Generalkonsul der Ukraine in München, Yurij Yarmilko, die Regierungen und Bürger Bayerns und Münchens um Hilfe gebeten.

