München zieht Bilanz nach halben Jahr Ukraine-Krieg ‒ Geflüchtete stellen Stadt vor große Herausforderung

Von: Jonas Hönle

Geflüchtete aus der Ukraine stehen mit Gepäck am Münchner Hauptbahnhof nach ihrer Ankunft. © Sven Hoppe/dpa

Die Geflüchteten vor dem Ukraine-Krieg trafen in München auf eine Stadtverwaltung, die zwei Jahre im Ausnahmezustand gegen Corona gekämpft hatte.

Am 24. Februar 2022 brach in der Ukraine Krieg aus und viele Menschen flohen vor der russischen Aggression aus ihrem Land. Viele dieser Geflüchteten kamen auch nach München und stellten die Stadt nach der Corona-Pandemie vor eine weitere große Herausforderung.

Nach einem halben Jahr ziehen Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) und Sozialreferentin Dorothee Schiwy nun Bilanz.

Geflüchtete vor dem Ukraine-Krieg stellen Stadt München vor große Herausforderung

„Dieser Krieg hat uns von heute auf morgen vor große Herausforderungen gestellt. Eine Welle an Geflüchteten ist in kürzester Zeit in unserer Stadt am Hauptbahnhof angekommen“, erklärt Bürgermeisterin Dietl.

Die Stadt verzeichne mittlerweile 15.500 gemeldete Geflüchtete aus der Ukraine in München. Das seien genauso viele Menschen, die in den Jahren 2014 bis 2018 in München um Asyl gebeten haben.

Die Krise traf zudem auf eine Stadtverwaltung, die schon zwei Jahre im Ausnahmezustand gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen gearbeitet hatte. Hinzu kamen für die Geflüchteten aus der Ukraine andere gesetzliche Rahmenbedingungen als für diejenigen zur Zeit der Flüchtlingskrise 2015/2016.

Dennoch seien laut Dietl alle notwendigen Erstmaßnahmen, diesen Menschen das Allernötigste zuteil werden zu lassen, unbürokratisch und mit viel zusätzlichem Einsatz vieler Mitarbeitern, ehrenamtlicher Helfern und Münchnern gestemmt worden.

München braucht Platz für Geflüchtete vor dem Ukraine-Krieg

Bereits Anfang März war klar, dass die Stadt München als Kommune die staatliche Aufgabe zur Einrichtung eines Ankunftszentrums für ukrainische Geflüchtete übernehmen sollte.

Zum jetzigen Zeitpunkt seien in München bereits über 2400 Bettplätze neu geschaffen und weitere in der Planung. Ziel sei es, insgesamt 5.625 Bettplätze zu schaffen, davon 4.500 längerfristige.

Bei den Geflüchteten aus der Ukraine handle es sich zumeist um Frauen und Kinder. Unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine werden in München im Young Refugee Center (YRC) betreut. Hier wurde die Platzzahl auf 42 Plätze erhöht. Weitere Plätze sind in der Kistlerhofstraße eingerichtet worden.

Seit 9. März sind 167 unbegleitete ukrainische minderjährige Flüchtlinge im YRC angekommen und teilweise in andere Landkreise und Bundesländer verlegt worden.

Allerdings gehe die Stadt laut Schiwy davon aus, dass der Krieg noch weiter andauere und viele Menschen aus der Ukraine sich auf ein Leben in München einstellen. Daher sei das Thema Wohnen auch zukünftig die größte Herausforderung. Man arbeite mit Hochdruck daran, weitere Unterbringungsformen zu schaffen.

