Ärger wegen Baustelle am Lerchenauer See: Gehweg blockiert, aber gearbeitet wird nicht

Der Gehweg am Westufer des Lerchenauer Sees in München ist weiter gesperrt. Gearbeitet wird aber nicht. Bürger üben Kritik. © Romy Ebert-Adeikis

Ärger wegen der Baustelle: Weil dort seit Wochen nichts passiert, kritisieren Bürger den gesperrten Weg am Westufer des Lerchenauer Sees in München.

Lerchenauer See ‒ Fast jeden Abend dreht Ingrid Bauer eine Runde um den Lerchenauer See. Seit Ende August ist ihr Spazierweg allerdings am Westufer blockiert: Ein Bauzaun sperrt den Bereich des früheren Biergartens ab, auf dem 2024 ein Hotel entstehen soll.

Was bereits jetzt hinter dem Zaun passiert, ist für die Anwohner unklar ‒ eine Bautafel gibt es nicht. Auch getan habe sich seit August wenig, berichtet Bauer: „Es wurden zwei oder drei Bäume gefällt, mehr nicht.“ Gleichzeitig ist der gesperrte Weg für viele Ältere, die den See als Naherholungsgebiet nutzen, ein Problem.

Gehweg am Westufer des Lerchenauer Sees gesperrt: Bürger müssen Umweg über Treppe nehmen

Fußgänger müssen stattdessen entlang der Lassallestraße gehen, die vom See über eine Treppe erreichbar ist. „Mit dem Rollator ist der Umweg kaum zu machen“, sagt Richard Weiser, Bauers Nachbar und einer der acht Seniorenvertreter im Stadtbezirk.

Die Umleitung des Rundwegs um den Lerchenauer See führt über steile Treppen. Für Senioren ein echtes Problem. © Romy Ebert-Adeikis

Beide haben sich bereits per E-Mail an den BA Feldmoching-Hasenbergl gewandt. In dessen jüngster Sitzung griff auch die SPD-Fraktion das Thema auf. Denn: Für die Route um den See ist ein Wegerecht der Stadt eingetragen. Das heißt, dass dort auch private Grundstücke von der Öffentlichkeit sicher durchquert werden können müssen.

Angesichts dessen beantragte die SPD, dass der BA die Stadt dazu auffordert, „die Durchsetzung des eingetragenen Wegerechts zu beaufsichtigen“. Eine Entscheidung darüber war zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht gefallen.

Der Grundstück-Eigentümer, die Familie Able, äußerte sich gegenüber Hallo nicht zu den Bauarbeiten. Laut BA-Chef Rainer Großmann (CSU) seien aber bis Ende Oktober ‒ neben der Fällung von drei großen Weidenbäumen ‒ mehrere vorbereitende Baumaßnahmen geplant.

Vorbereitende Baumaßnahmen laut BA bis Ende Oktober geplant

So soll eine Baustellenzufahrt von der Lassallestraße über den alten Parkplatz erstellt, Wurzelstöcke, alte Betonstützmauern, Pflasterbeläge sowie die Holzterrasse mit Geländer entfernt und das Grundstück planiert werden.

„Es wurde uns auch zugesagt, dass im Rahmen dieser Maßnahmen ein befestigter Weg zur vorübergehenden Durchquerung des Grundstücks erstellt wird“, teilt Großmann mit. Dieser soll voraussichtlich ab Anfang November zur Verfügung stehen und mit einem Holzzaun gesichert werden.

Grundsätzlich sei der BA aber froh, dass an dem verwahrlosten Seegrundstück nun etwas passiert. Weitere Auskünfte, wann das Seegrundstück wieder bebaut wird, soll der BA Großmann zufolge bei einem persönlichen Gespräch mit den Eigentümern im Februar 2024 erhalten. „Wir hoffen, bei diesem Gespräch auch etwas zur Wiedereröffnung des Biergarten zu erfahren.“

